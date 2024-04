Je čas udělat si nové vzpomínky, hlásí pardubický Radil před finále extraligy

Útočník Lukáš Radil (33) je jedním ze čtveřice pardubických pamětníků posledního extraligového titulu Dynama v roce 2012. Přestože se na něm podílel sedmi góly v play off, nepatřil tehdy mezi nejzkušenější hráče týmu. Teď je to ale naopak. Východočeši ve finále proti Třinci budou na Radila spoléhat a on si to dobře uvědomuje. V rozhovoru s novináři zároveň přiznal, že by bylo fajn udělat si nové vzpomínky.

"Poslední titul si s klukama připomínáme pořád, tak nějak v průběhu času. Vždy narazíme na nějakou historku, které se tehdy stala. Už je to ale pryč a teď se chceme soustředit na naše finále. Pojďme si udělat zase nové vzpomínky," řekl Radil.

S ohledem na vyšší věk a stovky odehraných zápasů si účasti ve finále nyní i více váží. "Abych řekl pravdu, tak si vůbec nepamatuji, jak jsem to v tom věku všechno prožíval. Mám to v hlavě jako takový rychlík, který kolem mě projel. Vůbec nevím, jak jsem to tehdy prožíval. Proto je potřeba si to připomenout," pousmál se.

Poslední vzájemné zápasy Pardubic a Třince. Livesport

Pod poslední úspěch klubu se s ním podepsali i Tomáš Zohorna, Robert Kousal a Jan Kolář. "Tenkrát jsme do týmu přišli jako mladí hráči, kteří tady vyrostli a udrželi se v hokeji. Teď jsme se všichni vrátili a podařilo se zde udělat zase dobrý tým. Bylo by super to celé vyhrát," uvedl útočník, který se do mateřského klubu vrátil před minulou sezonou z KHL.

Dynamo bude mít proti Třinci i speciální motivaci oplatit mu porážku z loňského play off. Oceláři Pardubice vyřadili v semifinále po výhře 4:3 na zápasy. "Osobně si myslím, že je to teď jedno. Pokud chceme vyhrát, musíme porazit každého. Sebevědomí máme a věříme si," řekl Radil.

Východočeši vyhráli základní část a v play off prohráli jen jeden zápas. Podle rodáka z Čáslavi ale Hradec Králové i Litvínov tým ve vyřazovací části prověřily. "Obě série byly těžké a oba soupeři nás prověřili. Myslím si, že ve finále nejsme jen tak."