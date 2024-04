Kdo bude mít první mečbol? Pardubice v pátém extraligovém finále hostí Třinec

Za stavu 2:2 na zápasy pokračuje ve vyprodané enteria areně finále play off Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. V případě remízy po základní hrací době se poprvé bude hrát až do rozhodnutí, nemohou tak přijít ke slovu samostatné nájezdy. Všechna utkání série zatím skončila po 60 minutách. Průběh pátého duelu můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Dynamo v neděli podruhé ve finálové sérii nastřílelo Třinci šest branek a s úřadujícím mistrem, který útočí na pátý titul v řadě, srovnalo krok. Nyní by se Východočeši rádi dostali poprvé do vedení, se Slezany totiž prohráli první i třetí utkání.

"Chtěli jsme v Třinci uhrát jeden zápas a to se nám povedlo," prohlásil pardubický trenér Marek Zadina po výhře 6:2. "Teď se těšíme na naše skvělé diváky. Série je otevřená a myslím si, že to bude ještě skvělý hokej a zážitek pro naše lidi i pro třinecké," dodal.

Pardubičtí chtějí navázat na předešlé utkání, což je podle nich cesta k úspěchu. "Musíme se odrazit od posledního zápasu, hrát stejně a věřím, že to ve středu uděláme," burcoval útočník Martin Kaut. "Musíme bojovat, nechat na ledě srdce a prostě to ubojovat. Nebude to nic jiného než boj," doplnil obránce Peter Čerešňák.

Zatímco Dynamo v play off vyřadilo Hradec Králové 4:1 na zápasy a Litvínov 4:0, Třinec čeká v play off v sérii utkání číslo 5 už potřetí. S Českými Budějovicemi ho doma prohrál 2:3, Spartu naopak v Praze porazil 3:2.

"Jedeme dál. Zápasy jsou hodně jiné. Občas hrajeme svůj hokej a držíme si to, pak jsou zápasy, které nás srážejí chybičkou nebo v přesilovce," řekl obránce Adam Polášek. "Uvidíme, jak bude další utkání vypadat. Připravíme se na něj a zase si to rozdáme," uvedl útočník David Cienciala.

