Kempný oslavil podpis smlouvy dvěma body: Měl jsem i nabídky ze zahraničí, ale zvolil jsem Spartu

Při tradičním předzápasovém nástupu šel Michal Kempný (33) na led jako poslední. Hlasatel ohlásil, že ve Spartě podepsal smlouvu do roku 2026 a solidně zaplněná O2 aréna začala aplaudovat. Prodloužení kontraktu zkušený bek oslavil dvěma asistencemi, kterými Spartě pomohl k výhře nad Kladnem 5:3.

"Jsem rád, že můžu pokračovat ve Spartě další dva roky. Moc si toho vážím. Rozhodoval jsem se, kterým směrem se vydat. Měl jsem nějaké nabídky i ze zahraničí, ale nakonec jsem zvolil Spartu. Důležitou roli v tom hrály vysoké ambice a skvělý tým. Věřím tomu, že tu vytvoříme něco speciálního. Těší mě, že jsme se dohodli," řekl Kempný v rozhovoru s novináři.

Zdůraznil při něm, že se nejednalo o impulzivní podpis. "Nabídku od Sparty jsem měl už od začátku sezony, ale nechtěl jsem se unáhlit. Když dělám nějaké zásadní rozhodnutí, vždycky si to chci nechat projít hlavou, aby to mělo smysl ve všech směrech. Nejde jen o mě, ale také o rodinu a nějaké sportovní ambice. To všechno tady zapadlo," líčil.

Spartě se v posledních zápasech daří a svou formu potvrdila i proti Kladnu. Rytíře porazila 5:3 a zvítězila počtvrté za sebou. "Jsem moc rád, že jsme to dneska zvládli. Ten skok oproti pátku byl znatelný. Nechci nějak podceňovat Kladno, ale víme v jaké jsou situaci. Oproti Pardubicím to byl úplně jiný zápas," uvedl Kempný a připomněl páteční šlágr na východě Čech, který Sparta vyhrála 3:1.

Proti Dynamu se Kempný neprosadil. V duelu s Kladnem svou bilanci rozšířil o dvě nahrávky a s 30 kanadskými body je čtvrtým nejproduktivnějším extraligovým obráncem. Oba góly vítěz Stanley Cupu z roku 2018 připravil v první třetině, kterou Sparta ovládla 3:0.

"Věděli jsme, že Kladno musí bodovat a byli jsme připraveni na to, že nám nedají nic zadarmo. V šatně jsem si ale říkali, že i my musíme do zápasu dát maximum. V první třetině se to povedlo, poté jsme ale soupeři nějaké góly darovali. Z chyb se před play off musíme poučit. Tyhle malé věci totiž ve vyřazovacích bojích rozhodují," řekl Kempný.

Kassian: Zatím se učím

Ze základní části už Spartě zbývá odehrát pouze sedm zápasů, je proto jasné, že play off se začíná skloňovat čím dál častěji. Trumfem pro boje o titul by mohl být Zack Kassian, který do Sparty dorazil v závěru přestupového období. Kanadský tvrďák se zařadil do nově vzniklé čtvrté formace k Davidu Vitouchovi a Kryštofu Hrabíkovi a proti Kladnu se poprvé představil před domácím publikem.

"Atmosféra byla skvělá. Jsem rád, že se nám dařilo i na ledě. Ve formaci jsme dva noví hráči a jeden, co se vrátil po dlouhém zranění, takže se do toho stále dostáváme. Myslím, že jsme odehráli lepší duel než v prvním společném zápase. Získali jsme nějakou sebedůvěru, vše ale směřujeme k play off," prozradil Kassian, jenž poprvé v kariéře působí mimo Severní Ameriku.

Zkušený Kanaďan se do soutěžního tempa vrátil po více než půl roce, jeho vytížení se proto stále pohybuje lehce nad deseti minutami na zápas. "Necítím se úplně špatně, ale je jasné, že musím potrénovat. Hraje se tu trochu jiný hokej než v Severní Americe, takže se zatím učím. Vše ale vnímám velmi pozitivně," uvedl bývalý spoluhráč Connora McDavida z Edmontonu.

