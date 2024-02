Sparta si pojistila zkušenosti v obraně. Kempný s ní podepsal smlouvu na další dva roky

Kempný spojil své jméno se Spartou do konce sezony 2025/26.

Obránce Michal Kempný (33) prodloužil o dva roky smlouvu s pražskou Spartou, která si tak jeho služby pojistila až do konce sezony 2025/26. Vedení klubu o tom informovalo při nástupu do domácího utkání 43. kola extraligy proti Kladnu a následně i na webu. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem přišel do Sparty předloni v říjnu z farmy Seattlu z Coachella Valley.

"Prodloužit spolupráci s Michalem pro nás byla jedna z priorit. Díky svým dovednostem a zkušenostem je jedním z klíčových hráčů našeho týmu. Umí dobře poradit i mladším bekům, kteří vedle něj rostou," uvedl šéf sportovního úseku Sparty Tomáš Divíšek.

Kempný si v této sezoně do dnešního utkání připsal ve 42 zápasech 28 bodů za sedm branek a 21 asistencí. "Jsem velmi vděčný za to, že mohu spojit své jméno se Spartou na další dva roky. Moc se těším a věřím, že společně vytvoříme něco výjimečného,“ řekl Kempný.

Kempný má v extralize i za Kometu Brno a pražskou Slavii na kontě 335 utkání a 132 bodů (36+96). V NHL za Chicago a Washington nasbíral v 247 duelech základní části 63 bodů (15+48). V 30 zápasech play off dvakrát skóroval a na čtyři branky přihrál.

V české reprezentaci účastník Světového poháru z roku 2016 a čtyř mistrovství světa sehrál 80 utkání a zaznamenal 34 bodů (10+24). Na předloňském MS v Tampere a Helsinkách získal bronz.