Kladno přichází o kapitána. Plekanec se kvůli zdravotním problémům rozhodl ukončit kariéru

Tomáš Plekanec (40) ukončil krátce před jednačtyřicátými narozeninami bohatou kariéru. Dlouholetý hráč NHL a reprezentační kapitán se tak rozhodl ze zdravotních důvodů a s nimi spojenými riziky, které by hraní hokeje na nejvyšší úrovni při jeho potížích přinášelo. Na klubovém webu o tom informovalo Kladno, za které v posledních sezonách nastupoval a zastával i roli kapitána. Tu nyní převezme nedávná posila Středočechů Radek Smoleňák (36).

"Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezonu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk," vysvětlil Plekanec.

Na svém instagramovém účtu přiznal, že po celou kariéru měl jinak velké štěstí na to, že se mu závažnější zranění vyhýbala. "Až doteď. Myslel jsem, že se to spraví a budu schopen zase pomoci svému týmu na ledě, ale bohužel. Rád bych ještě mnoho let fungoval v běžném životě bez bolesti a výraznějších omezení, proto jsem se rozhodl pro ukončení profesionální kariéry," uvedl Plekanec.

V této sezoně stihl Plekanec devět utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy nastoupil 8. října v Mladé Boleslavi, kde Rytíři vyhráli 4:3. O pět dnů později klub oznámil, že bude minimálně do listopadové reprezentační pauzy mimo hru. S průměrným časem na ledě 22:57 byl nejvytíženějším útočníkem Kladna a druhý v týmu za kanadským obráncem Jakem Dotchinem (24:25).

Zranění, které ho v uplynulých týdnech vyřadilo ze hry, se však nakonec ukázalo být vážnější, než se původně zdálo. Sám Plekanec si takový konec nepředstavoval. "Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit a poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu. Doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn," vzkázal příznivcům.

Ještě v minulém ročníku odehrál Plekanec všech 52 zápasů základní části a byl jasně nejproduktivnějším Rytířem s 49 body za 16 branek a 33 nahrávek. V celé extralize byl třetí jen o tři body za vítězem bodování Martinem Růžičkou z Třince. Celkově za celou dlouhodobou fázi strávil více času na ledě z hráčů v poli pouze plzeňský bek Petr Zámorský. Ve čtyřech duelech úspěšné baráže o extraligu se Zlínem dal Plekanec dva góly a na jeden přihrál.

Plekanec zanechal hlubokou stopu i v extralize. Livesport

Kladenští v něm ztrácí mimořádného lídra, tahouna ofenzivy v elitní útočné formaci i při přesilových hrách, ale i specialistu na vhazování či hru v oslabení. Ocenil to i hrající majitel klubu Jaromír Jágr. "Pleky, děkuju ti, že jsi nám pomohl, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno. Vrátil ses domů a dvakrát s námi postoupil z první ligy, i když jsi ještě mohl hrát jinde," uvedl Jágr.

"Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má. A když jsem se vracel do hry já, vždycky jsi mi to usnadnil, protože mě chápeš a na ledě si se mnou rozumíš. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí," doplnil Jágr.

Kladenskému by však mohl Plekanec pomoci i v budoucnu. "Když se ohlédnu zpět, jsem moc vděčný za všechny ty sezony, kluby, spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, které jsem za svou kariéru měl možnost potkat. Každý mě nějakým způsobem posunul. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka. Kladnu přeji všechno nejlepší, bylo skvělé vrátit se domů a zahrát si zase za 'svůj' klub. Těším se, co nového život přinese, na čas strávený s rodinou. Hokej mám ale pořád moc rád a věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli," prozradil Plekanec.

Legendou Montrealu

Kladenský odchovanec Plekanec se vrátil do mateřského klubu v listopadu 2018 poté, co se dohodl na ukončení smlouvy v NHL s Montrealem. Pomohl hned Rytířům k návratu do extraligy a v té vypomáhal i Kometě Brno, za kterou pak odehrál celý ročník 2019/20. Potom se už vrátil definitivně do Kladna, jemuž pomohl opět po roce v první lize k návratu mezi elitu. V extralize sehrál celkem 313 utkání a nasbíral 233 bodů za 84 tref a 149 přihrávek.

V NHL má Plekanec na kontě 1001 utkání a 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, jinak byl věrný barvám Canadiens. V play off sehrál dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 tref a 35 asistencí. Juniorský mistr světa z roku 2001 z Moskvy startoval na 11 mistrovství světa, dvou olympijských hrách i na Světovém poháru v roce 2016. Na světových šampionátech získal stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Celkem v národním týmu sehrál 104 utkání a vstřelil 28 gólů.