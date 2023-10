Růžička překonal hranici 600 bodů v extralize: Nikdy v životě bych to nečekal

Martin Růžička (37) nasměroval v 14. kole extraligy Třinec gólem a přihrávkou k výhře 4:1 nad Plzní. Oba body si zkušený útočník připsal v přesilových hrách, po kterých Oceláři vedli 2:0. Lídr týmu se stal zároveň dvanáctým hráčem v historii samostatné české extraligy, který nasbíral v zápasech základní části 600 bodů (277+324).

"Povedly se nám speciální týmy. Nejen přesilovky, ale výborně jsme zvládli i oslabení, ve kterých hrála spousta kluků na hranici sebeobětování. Pomohlo nám to získat náskok. A když jsme přidali třetí gól, už jsme si vedení v poslední třetině pohlídali," shrnul Růžička zápas v rozhovoru s novináři.

Obhájci titulu měli před zápasem úspěšnost přesilových her necelých 19 procent, v předchozích třech utkáních nevyužili ani jedinou. Proti Plzni ale potrestali oba fauly soupeře.

Statistiky utkání. Livesport

"Čísla nejsou taková jako v předešlých sezonách, říkali jsme si to před zápasem. Hledáme různá řešení. Týmy reagují na nás a ví, jaké máme šablony, takže zkoušíme různé varianty. Trochu jsme ten formát upravili a jsem rád, že nám to tam padlo," prozradil.

Růžička ukázal šikovnost

První přesilovou hru využil Daniel Voženílek, který usměrnil do sítě střelu mířící těsně vedle branky. Ze druhé početní převahy udeřil Růžička, který opustil své stanoviště v levém kruhu a opřel se do puku od středu modré čáry.

"Je to samozřejmě trochu jiná pozice. Pro mě bylo hlavní, abych netrefil prvního hráče, to se mi povedlo," přiblížil Růžička. Zároveň ukázal i šikovnost, protože udržel z pozice falešného beka modrou čáru a sklepl si puk ze vzduchu před sebe. "Snažil jsem se. Člověk nikdy neví, zda se to povede, ale puk nebyl rychlý," popsal.

Ligová tabulka. Livesport

Překonání hranice 600 bodů si Růžička hodně váží. "Nikdy v životě bych takové číslo nečekal. Samozřejmě jsem za to rád. Musím poděkovat všem spoluhráčům, vedení, trenérům, rodině, kteří mi k tomu pomohli," řekl Růžička. Historickou tabulku vede Viktor Hübl s 840 body (375+465). "Je to ohromné číslo! Klobouk dolů před Viktorem. Je to spousta sezon a spousta bodů. Ohromné, to se těžko někdy překoná," řekl sedmatřicetiletý Růžička, který je v aktuální sezoně v produktivitě soutěže na čtvrtém místě s 16 body (8+8).