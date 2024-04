Vsetín proti Zlínu: Berany táhnou finské posily. Na Lapači by rádi poprvé uvítali Jágra

Tradiční a velmi silná hokejová rivalita mezi Vsetínem a Zlínem znovu ožila. Před čtvrtstoletím to byly vypjaté finálové bitvy v extralize, za nesmiřitelné soupeře tehdy váleli budoucí olympijští šampioni z Nagana a stadion Na Lapači se stal legendou. Loni se oba týmy začaly potkávat v Chance lize a utkaly o postup do baráže extraligy. Stejně jako letos – první zápas finále druhé nejvyšší české soutěže je na programu už dnes v 17:30.

Kam letos přijede Kladno a kde znovu oblékne výstroj Jaromír Jágr? I to je teď na Valašsku téma. Loni česká hokejová ikona pomohla Rytířům udržet nejvyšší soutěž proti Zlínu, letos by se čísla 68 rádi dočkali Na Lapači. Jenže to nejdřív musí Vsetín vyhrát nad Berany čtyřzápasovou sérii, která určí vítěze Chance ligy.

Čtvrt století staré vzpomínky

Vsetín se ve slavné éře mezi lety 1995 a 2001 stal šestkrát českým šampionem. Premiérový a rovnou vítězný extraligový ročník stál hlavně na gólmanovi Romanovi Čechmánkovi, lídry však byl rovněž Rostislav Vlach, Josef Beránek nebo Antonín Stavjaňa. Další úspěchy pro Vsetín pak pojistili naganští hrdinové Jiří Dopita, Pavel Patera či Martin Procházka. Dvakrát přitom došlo na finálovou sérii právě s Berany.

V nedalekém Zlíně samozřejmě úspěchy do té doby skoro neznámého klubu nenesli zrovna lehce. Vždyť v Baťově městě měl hokej dlouhou tradici, nejvyšší česká soutěž se tam hrála už v roce 1960. Jenže jedinou medailí byl dlouho bronz z roku 1985.

Zlín se však nenechal zahanbit a rivalitu proměnil v kýžený úspěch v dalších letech. Hokej se v regionu stal ještě podstatnější součástí života a v roce 2004 získal klub konečně vysněné zlato. Pod obrovský úspěch se výrazně podepsaly výrazné postavy českého hokeje: Petr Čajánek, bratři Hamrlíkové nebo produktivní útočná dvojice Jaroslav Balaštík a Petr Leška. Druhý a doposud poslední titul slavili ve Zlíně v roce 2014.

Čekání na Jágra

Současnost je však v obou případech úplně jiná. Ve Vsetíně hokej po "velké párty" a zatčení mecenáše Romana Zubíka skoro upadl v zapomnění a nový klub se začal budovat po získání licence od Blanska. Po šesti letech ve druhé nejvyšší soutěži se Vsetín pokouší znovu prorazit mezi elitu.

Naopak Zlín opustil extraligu předloni po dlouhých 42 letech. A i když v základní části nehrál přesvědčivě, v play off Chance ligy dvakrát došel do finále. Letos mu k tomu pomáhá početná kolonie finských legionářů.

Vítěz finálové série vyzve v baráži Kladno. I to může být pro oba celky zajímavá motivace. Speciálně však pro Vsetín, neboť se může stát, že dres Rytířů znovu oblékne Jágr. Legenda světového hokeje, kterou fanoušci Na Lapači neměli v soutěžním zápase nikdy možnost spatřit.

Loňské finále Chance ligy mezi Vsetínem a Zlínem skončilo 4:2 na zápasy pro Berany, když rozhodující gól v prodloužení šestého duelu série (3:2p) dal obránce Martin Novotný. Zlín pak ale relativně hladce podlehl Kladnu 0:4 na zápasy, když dal ve čtyřech utkáních dohromady pouhé dvě branky.

Současné opory Vsetína

Maksim Žukov

V roce 2017 byl nejlepším gólmanem mistrovství světa do 18 let. Později, po zkušenosti z kanadské OHL, dorazil do Česka a chytal za Jihlavu. Loni se stal ve Vsetíně jedničkou a letos ve spolehlivých výkonech pokračuje. V základní části sice nepřesáhl v úspěšnosti zákroků hranici 90 %, v play off šla ale jeho čísla strmě nahoru. S 93,51 % a 1,60 gólu na zápas je bezkonkurenčně nejlepším gólmanem play off.

Luboš Rob

Stejně jako jeho táta a děda začínal v Českých Budějovicích, své poslední extraligové sezony ale odehrál v Plzni. Nyní si užívá přízně publika Na Lapači, kam přišel poprvé v ročníku 2018/19. V každé ze čtyř vsetínských sezon nasbíral v základní části přes 50 kanadských bodů – letos to bylo rovnou 54 (19+35). Stálice sestavy válí i v play off, kde si drží průměr bodu na zápas. Ze střídačky vede tým jeho otec Luboš.

Šimon Jenáček a Luboš Rob starší. Profimedia

Šimon Jenáček

Jeho táta Luboš vyhrál v roce 1995 vůbec první vsetínský titul. On tuhle slávu nepamatuje, narodil se až šest let poté. Hokejové geny ale zdědil, i když na rozdíl od otce hraje v obraně. Rok od roku je lepší a v aktuální sezoně byl nejlépe bodujícím zadákem (5+21). Důležité místo má i v přesilovkové formaci, ve které ve vyřazovacích bojích už čtyřikrát asistoval na gól.

Erik Hrňa

Ve Vsetíně vyrůstal, nejúspěšnější část kariéry ale strávil v Třinci, kde byl u pěti mistrovských titulů. Před sezonou se ale vrátil domů a nyní pomáhá mateřskému klubu k návratu do nejvyšší soutěže. I proto mu svěřili roli kapitána. V základní části byl velmi produktivní (15+18) ve 43 zápasech, v play off dal sice zatím jen jeden gól, ve finále se ale může projevit jeho zkušenost.

Vít Jonák

Blýskl se nedávným hattrickem do sítě Jihlavy, čímž jen potvrdil výbornou produktivitu. Jenže od třetího utkání semifinálové série se už v sestavě neobjevil a otázkou je, zda naskočí do finále se Zlínem. Forvard, který vyrůstal v Plzni, hrál ve Vsetíně poprvé v roce 2018 a rád se na Lapač vrací. Extraligu si mezitím zahrál v Liberci i Českých Budějovicích. Už jen dva góly mu chybí k metě 100 vstřelených branek v zelenožlutém dresu.

Současné opory Zlína

Daniel Huf

Už loni si řekl o post jedničky, když přechytal Libora Kašíka a letos ve výborných výkonech pokračuje. V základní části byl druhým nejvytěžovanějším gólmanem celé Chance ligy (nastoupil ve 48 zápasech) a v play off vytáhl čísla úspěšnosti zákroků na 93,03 %. V posledních dvou klíčových utkáních s Litoměřicemi, kdy Berani otáčeli sérii z 2:3 na 4:3 na zápasy, udržel čisté konto a jeho aktuální neprůstřelnost činí 124 minut a 52 sekund. Záda mu kryje Michal Kořének.

Aleksi Salonen

Původně sice přišel jako náhrada za dva zraněné zadáky Husu a Riedla, v průběhu sezony se ale aklimatizoval a stal se lídrem. Zkušenosti má obrovské, ve Finsku slavil dva tituly Tapparou (2016 a 2017), kde se potkal s gólmanem Dominikem Hrachovinou. V play off téměř nesleze z ledu, je jasně nejvytěžovanějším hráčem Beranů. Díky dvěma gólům a čtyřem nahrávkám je také pátým nejproduktivnějším hráčem týmu ve vyřazovacích bojích.

Aleksi Salonen se ve Zlíně stal lídrem. Profimedia

Mikko Salmio

V základní části nebyl příliš znát, naskočil do 35 zápasů a dal jen sedm gólů. Se startem play off je z něj ale úplně jiný hráč, během 10 utkání zapsal osm branek a dvě nahrávky a v dresu Beranů je lídrem produktivity. Přitom ještě v říjnu netušil, zda se prosadí, do Zlína přišel jen na zkoušku. Forvarda vysokého 192 centimetrů s téměř 500 zápasy ve finské lize si ale vedení utéct nenechalo.

Petr Holík

Do Zlína přišel v průběhu sezony z Brna na hostování, neboť se mu v Kometě vůbec nevedlo. Zázračná čísla sice nemá ani v novém působišti, zkušenosti se mu ale upřít nedají a bývá mozkem přesilovek. V základní části Chance ligy stihl po přesunu odehrát za Berany jen 14 zápasů, v play off však nechyběl ani jednou a má bilanci 1+4 v 10 utkáních.

Jan Süss

Odchovanec brněnské Komety je ve Zlíně první sezonu, ale rovnou se stal s 15 góly nejlepším střelcem týmu v základní části. V play off se sice jeho produktivita zastavila, na přesnou trefu stále čeká. I tak je ale členem přesilovkové formace a se 30 pokusy nejčastěji střílejícím hráčem Beranů.