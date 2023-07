Kladno už trénuje, zatím bez hvězd. Jágr? Nevím, kdy se zapojí, říká trenér Vejvoda

Kladno v minulé sezoně muselo do baráže.

Hokejisté Kladna vyjeli dnes na led ve Slaném a načali tak závěrečnou část přípravy na novou extraligovou sezonu. Tým, který uhájil na jaře příslušnost k elitě v baráži proti Zlínu, je zatím bez kapitána Tomáše Plekance (40), velké letní posily Michaela Frolíka (35), ale i bez hrajícího majitele klubu Jaromíra Jágra (51).

Rytíři začali s přípravou na ledě v nedalekém Slaném kvůli další etapě rekonstrukce, která probíhá v jejich hale. Týká se přesunu chlazení do samostatné budovy, i proto bude hrací plocha kladenského stadionu připravena až kolem 20. srpna. I proto budou hrát i dva přípravné duely ve Slaném, jeden pak v Mělníku.

"Není to nic hrozného, máme tady dvě brány a hřiště, takže je potřeba jen přejet do Slaného," řekl dnes novinářům trenér Otakar Vejvoda.

Na ledě bylo 23 hráčů do pole, mezi nimi i zkušený útočník Jakub Klepiš, a trio gólmanů. S týmem se připravují i brankář Daniel Vladař z Calgary či útočník Matyáš Šapovaliv z Vegas. Po dohodě mezi Kladnem a Slavií se zapojil obránce Tadeáš Hejda. "Dostal svolení se s námi zapojit do tréninku a v následujících dnech budeme s vedením pražského klubu řešit příchod do našeho týmu," řekl sportovní manažer Rytířů Kladno Jiří Burger.

Program hokejistů Kladna. Livesport

Jen zpoza hrazení přihlíželi tréninku brankář Landon Bow a kanadský útočník Deven Sideroff, který je po příchodu ze Zvolena jednou z řady posil Rytířů. Oběma zatím nedorazila výstroj. Scházeli ti, kteří by měli mužstvo v příští sezoně táhnout – tradiční lídr a kapitán Plekanec, ale i zatím poslední posila Frolík. "Tomáš Plekanec se připojí v půlce srpna a Frolda by měl být už v úterý," řekl Vejvoda.

Příchod Frolíka, jenž se Kladnu, kam se vrací po 17 letech, upsal v minulém týdnu, ho hodně potěšil. "Máme hodně mladých hráčů, takže tihle zkušení kluci jsou důležití. Frolda je kluk, který má v NHL odehráno přes osm set zápasů. Je to profesionál, který dobře trénuje, bude příkladem, a to jak na ledě, tak i v kabině," věří Vejvoda.

Jágr samostatnou jednotkou

Tak trochu samostatnou jednotkou je tradičně jednapadesátiletý Jágr. "Vůbec nevím, kdy se zapojí. Asi se rozhodne podle toho, jak se bude cítit. Situace byla stejná už i loni. Měli jsme zraněné hráče a naskočil až někdy v listopadu. To musí vědět on, kdy se případně zapojí," dodal Vejvoda.

Vedle Sideroffa a Frolíka (Liberec) angažoval klub obránce Karla Klikorku (Slavia), Chrise Marteneta (Newfoundland) a útočníky Jakuba Strnada (České Budějovice) a Denise Kusého (Kiekko-Pojat). "Tým už se tolik obměňovat nebude. Další příchody zatím neočekávám," řekl Vejvoda.

První přípravné utkání sehrají Rytíři ve čtvrtek 10. srpna, kdy vyzvou ve Slaném Karlovy Vary. Celkem je čeká devět duelů.