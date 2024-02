Kousal řídil výhru Sparty třemi body. Góly v přesilovce nám pomůžou, řekl po porážce Pardubic

Hokejisté Sparty vrátili Pardubicím prohru z lednového vzájemného zápasu v libeňské aréně. Na východě Čech Pražané vyhráli 3:1, u všech gólů svého týmu byl útočník Pavel Kousal (25). V souboji prvního týmu s druhým vstřelil gól a na další dva přihrál.

Ve 14. minutě Kousal dohrál situace před gólmanem Romanem Willem a propasíroval pod ním puk do branky. Sparta vyrovnala na 1:1. "Myslím, že gólman vůbec nevěděl, že tam puk je. Já jsem ho viděl, tak jsem do puku jen šťouchl, projelo to tam" popisoval Kousal po utkání novinářům situaci, v níž puk zamířil už do posunuté branky.

Rozhodčí moment zkontrolovali na videu a první gól Sparty uznali. "Už se nám to stalo asi potřetí, že nám uznali gól, který padl s písknutím nebo po odpískání. Když to gólman vyloženě nedrží, tak je z toho gól," doplnil Kousal.

Statistiky utkání. Livesport

Pražané vzápětí přidali druhý gól opět v přesilovce, výhru pak stvrdili v závěru zápasu. "Jsme rádi, že jsme tady vyhráli. Chtěli jsme hrát jednoduše, nakonec jsme dali všechny tři góly v přesilovce, což nám určitě taky pomůže,“ uvedl pětadvacetiletý Kousal, který po desetizápasové pauze skóroval ve středu proti Liberci a teď i v Pardubicích. "Je dobré, že se do šancí dostávám, ale měl bych jich proměňovat víc. Jsem rád, že jsem nějaké góly dal," řekl.

V lednovém utkání Dynamo vyhrálo v prodloužení, nyní si všechny body odvezla Sparta. "Chyběli jim čtyři útočníci, kteří jsou pro ně důležití. To asi hrálo taky roli, vytvořili by si o pár šancí víc. Tak to má být každý zápas, aby soupeř měl co nejméně střel u nás ve slotu. Když to tak půjde pořád, tak bude těžké nás porážet," uvedl Kousal a poukázal na absenci Lukáše Sedláka, Martina Kauta, Tomáše Hyky a Adama Musila.

Přehled utkání Pardubice – Sparta 1:3

Pražané vyhráli nad Pardubicemi podruhé v sezoně, v základní části tak mají oba týmy bilanci vyrovnanou. "Podle umístění to jsou dva nejlepší týmy v extralize. Je to tak, že Pardubice vždy chcete porazit. Teď to máme v sezoně 2:2, tak uvidíme, jestli na sebe potom ještě narazíme," poznamenal Kousal.

Duel v Pardubicích se hrál před vyprodanou halou a přinesl řadu zajímavých momentů. Sparta dlouho držela těsný náskok. "Myslím, že většina zápasů do konce sezony bude podobných. Každý o něco hraje, o první místo, o čtyřku nebo pozici v předkole. Bude to už jako v play off," doplnil Kousal.