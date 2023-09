Liberecký kouč Pešán: Vracím se klidnější, zkušenější a otevřenější. Brzdí nás zranění

S omlazeným kádrem a staronovým trenérem Filipem Pešánem (45) vstoupí do extraligy hokejisté Liberce. V přípravě se jim výsledkově příliš nedařilo, bývalý reprezentační kouč ale věří, že do startu soutěže se vyprázdní marodka a Bílí Tygři se budou opět držet v popředí tabulky. Pešán to řekl na úterním setkání s novináři.

"S nasazením a prací jsem velmi spokojený, tam nemám žádnou výtku. Samozřejmě bych ale byl spokojenější, kdyby nám turnaj ve Švýcarsku vyšel výsledkově lépe a měli jsme méně zraněných. I to ale přináší náš sport," uvedl Pešán. Důležitější než výsledky pro něj v přípravě byly výkony hráčů a týmů.

Severočeši doposud v přípravě odehráli šest zápasů, vyhráli jen dva. V minulém týdnu si připsali na turnaji ve Švýcarsku tři porážky. Před startem extraligy se utkají ještě v pátek se Spartou. Do soutěže vstoupí v pátek 15. září domácím soubojem s Mladou Boleslaví.

Pešán se do Liberce vrátil po třech letech, kdy působil u reprezentace a ve Švýcarsku. "Je to něco jiného, ale nehledal bych v tom senzaci. Prostě se vracím po letech a tak, jak jsem pracovně začal v Ajoie a v národním týmu, tak bych chtěl začít tady. Samozřejmě, že je pro mě příjemnější, že jsem se vrátil domů," řekl pětačtyřicetiletý kouč. "Moc se těším, až vše začne. A jestli se vrací na střídačku jiný Filip Pešán? Klidnější, zkušenější, otevřenější," uvedl Pešán, jenž v roce 2016 dovedl Bílé Tygry k zatím jedinému titulu.

Liberec sedmkrát za sebou nechyběl v play off, v předešlých dvou letech vždy skončil ve čtvrtfinále. Letos prohrál 1:4 na zápasy s Hradcem Králové. "Prognózy žádné nemám. A cíle jsou samozřejmě vybudovat si co nejlepší pozici do play off. Skoro každý tým v lize chce do semifinále nebo do finále. Nechci odhadovat, na jakém místě skončíme. Chceme dobře začít ligu a dobře se připravit na první zápasy," řekl Pešán k ambicím klubu.

Bílí Tygři v létě omladili kádr a Pešán dostal od majitele za úkol postupně tým přebudovat. Pod Ještěd přišli brankář Dávid Hrenák (Greenville/ECHL), obránci Ronald Knot (Tucson/AHL), Ian McCoshen (Ässät Pori), Vojtěch Budík (Plzeň) a útočníci Kelly Klíma (Hradec Králové) s Miroslavem Muchou (Michiganská univerzita). V týmu již nejsou gólmani Jakub Neužil s Petrem Kváčou, zadáci Uvis Balinskis, Richard Nedomlel a Jan Štibingr nebo útočníci Michael Frolík a Jan Ordoš.

Nejbližší program Liberce. Livesport

"Všichni noví hráči zapadli velmi dobře. Teď nás trošku brzdí zranění, takže i mladí kluci, kteří by dostali šanci v generálce na Spartě, do hry nezasáhnou. Aktuálně řeším, zda stáhnout kluky z první ligy nebo využiji juniory, kteří dobře rozjeli sezonu," uvedl Pešán.

Na marodce jsou například brankář Daniel Král, obránce Knot nebo útočník Adam Najman. "Čekáme na výsledky některých vyšetření a v příštích dnech budeme chytřejší. Kluky čekají magnetické rezonance. Doufám, že se většina z nich v příštím týdnu vrátí," řekl Pešán.

Na startu sezony určitě bude chybět reprezentační obránce Knot, jenž se do Liberce vrátil před sezonou. Jedna z plánovaných opor musela v srpnu na operaci zad. "Je to velká komplikace, ale až nečekaně dobře se léčí, takže doufám, že přijde jen o pár zápasů a ke konci září už bude schopen nastoupit," uvedl kouč.

Zdravotní problémy mohou ještě promluvit do složení týmu. "Ještě jedno místo pro útočníka je volné. Zatím jsem nemusel sahat do toho, abych někoho přiváděl a ani nebyl vhodný kandidát. Po turnaji ve Švýcarsku a zraněných je tak trochu vykřičník. Je možné, že jedno místo obsadíme hráčem nejspíše ze zahraničí," připustil Pešán.

Liberec bude podle všeho v sezoně spoléhat na novou a mladou brankářskou dvojici Hrenák - Král. "Doufám, že bude Daniel brzy zpět, protože si svými výkony řekl o pevné místo ve dvojici s Dávidem Hrenákem. Myslím si, že mezi nimi bude zdravá rivalita a určitě se ani jeden z nich nechce pasovat do role dvojky. I když máme nejmladší, tak můžeme mít velice vyrovnanou, brankářskou dvojici," řekl Pešán. Hrenákovi je 25 let, Král je o pět let mladší.