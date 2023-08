Liberec podruhé porazil Mladou Boleslav, uspěly i Litvínov, Kometa a Hradec

Hokejisté Liberce porazili podruhé v přípravě na blížící se start extraligy Mladou Boleslav a opět bez inkasované branky. Gólman Daniel Král (20) si tak při výhře 2:0 připsal čisté konto a navázal na Dávida Hrenáka (25), který neinkasoval v prvním vzájemném souboji.

"Byl to těžký zápas, soupeř si vytvořil hodně šancí, takže výsledek je zavádějící. Musím ale pochválit mladého Dana Krále, zachytal skvěle. Celkově to mělo kvalitu, hodně se bruslilo, v závěru se to i vyostřilo, myslím si, že se to divákům muselo líbit," řekl kouč Filip Pešán na klubovém webu. Bílé Tygry teď čeká turnaj ve Švýcarsku.

Z pohledu defenzivy se daří i Karlovým Varům, které porazily Plzeň 2:1 po samostatných nájezdech. Energie tak i ve čtvrtém přípravném utkání inkasovala ze hry maximálně gól.

Blízko čistého konta byl litvínovský brankář Matej Tomek, inkasoval gól až pět sekund před koncem. Severočeši porazili Kladno 5:1 i zásluhou dvou branek Petra Koblasy.

Verva se hned čtyřikrát prosadila v přesilových hrách a vyhrála druhý ze tří přípravných zápasů. Rytíři mají opačnou bilanci.

Stejně jako Litvínov je na tom Hradec Králové i Brno. Mountfield zásluhou tří gólů ve druhé třetině porazil Vídeň Capitals 4:1, Kometa přehrála České Budějovice 5:2.

"Je to stále příprava, hráči šli do zápasu z plného tréninku. Pro fanoušky to však muselo být pěkné utkání, sledovali hodně šancí. Hra byla z obou stran taková živelná a neurovnaná, ale jsme rádi za pěkné akce a za vysoké vítězství," řekl brněnský trenér Patrik Martinec.