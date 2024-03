Mandát o vítězné sérii: Totální bitva o každý kus ledu. Naší lajně říkají Vlčáci

Útočník Dynama Jan Mandát (28) vstřelil klíčový gól, který rozhodl o postupu Pardubic do semifinále play off Tipsport extraligy. V 55. minutě pátého utkání východočeské série změnil stav na 3:2 a Pardubice čtvrtfinálovou sérii s Hradcem Králové ovládly 4:1. Mandát po utkání hovořil mimo jiné o dramatické koncovce duelu a ocenil výkony soupeře.

"Nazval bych to totální bitvou o každý kus ledu. Hráči Hradce jsou strašně rychlí, nepříjemní, nedají vám kus ledu. To samé v útočném pásmu, měli jsme řadu problémů se přes ně dostat. Opravdu klobouk dolů, jak hráli. Bylo to vyrovnané, my jsme rádi, že jsme to zvládli v pěti zápasech,“ řekl Mandát novinářům po ukončení série.

Všechny zápasy východočeských rivalů skončily pouze o gól, jednou rozhodlo prodloužení a jednou až nájezdy. "Když se podívám zpět na základní část, tak i tam jsme s nimi hráli těsné zápasy. Snad jen jeden byl 5:2, kdy jsme dávali do prázdné branky. S Hradcem takové zápasy jsou, na to jsme se připravovali. Myslím, že to ukázalo náš charakter a naši sílu. V základní části jsme taky otáčeli zápasy, v play off jsme to ukázali znovu. Samozřejmě jsou i věci, které musíme zlepšit, to je jasné."

V duelu číslo pět využil Hradec v úvodu dvojnásobnou přesilovku, když byl vyloučen právě Mandát. Na obratu se pak podíleli útočníci ze čtvrté formace, vedle Mandáta se prosadil i Tomáš Vondráček. "Za bránou jsem se schovával, aby mě netrefil. Pak jsem jen viděl, jak celá hala začala řvát. Až na kostce jsem viděl, že to dal krásně do víka," popsal Mandát.

Svým gólem pak rozhodl. "Chtěl jsem obstřelit obránce, který stál přede mnou. Zkusil jsme to hodit na bránu, pak celá jižní tribuna bouřila. Byla to totální euforie. Je jedno, jak to tam padlo. I kdyby to šlo pod ledem, tak gól beru všema deseti. Hlavně jsem rád, že je postupový."

Statistiky utkání. Livesport

Útočník Dynama byl na ledě i v závěru utkání, kdy hrál Mountfield bez brankáře v šesti proti čtyřem. Mandát při bránění přišel o hokejku i rukavici. "Jak už jsem řekl několikrát, je to moje role. V play off je to přece jenom ještě něco jiného. Je vám jedno, jestli vás trefí do hlavy, do ruky nebo kamkoliv. Chcete za každou cenu zblokovat puk, aby neskončil v bráně. Navíc, když všechny zápasy v sérii byly o jeden gól. Je to neskutečné. Obrovský kredit Hradci za to, jak hrál. Neměli jsme to vůbec jednoduché," dodal Mandát.

V útoku s Poulíčkem a Vondráčkem všichni přispěli k postupu do semifinále. "Naší lajně říkají Vlčáci. Vondrc je takový hlavní vlk, když se vysvleče, je to pecka,“ smál se. "Těžíme z naší agresivity a napadání. Vyhovíme si jak na ledě, tak mimo něj. Sedli jsme si, ve čtvrtfinále nám to klapalo," pochvaloval si.

Postup přes Mountfield nebyl jednoduchou záležitostí, i když v roli vítěze základní části ho někdo mohl brát jako povinnost. "Tak to je možná z vaší strany a ze strany fanoušků. Pro nás to povinnost rozhodně nebyla. Samozřejmě míříme na nejvyšší cíle, ale play off je tak nevyzpytatelné, že se může stát cokoliv. Zápasy s Hradcem byly vyrovnané, že se to mohlo překlopit i na jejich stranu. Teď už se musíme koukat dál. Do půlnoci se můžeme radovat, ale pak nám už začíná semifinále," řekl Mandát.

Pardubický tým má před sebou pauzu, do semifinále vstoupí v neděli 31. března. "Myslím, že každá série v play off bolí. Pokud nebolí, tak to hrajete špatně. Máme asi týden, zregenerujeme a půjdeme opět v plné síle," plánoval Mandát.

O soupeři Dynama se teprve rozhodne. Brno? Nebo Litvínov? "Uvidíme, co nám nadělí. Myslím, že ve hře jsou ještě i České Budějovice, ne? Play off je nevyzpytatelné. A je krásné ho hrát. Já jsem to zažil loni v sedmadvaceti letech poprvé, protože první dva roky jsme tady hráli na opačném konci tabulky. A hráli jsme trochu jiné play off. Já si to moc užívám, je to pro mě pořád nová zkušenost. Jsem rád, že jsem dnes takto mohl přispět," prohlásil Mandát.

