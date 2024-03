Hrachovina napravil chybu klíčovými zákroky: Snad jsem klukům inkasovaný gól splatil

Výkon brankáře Dominika Hrachoviny (29) byl hlavním pilířem prvního úspěchu českobudějovických hokejistů ve čtvrtfinálové sérii proti Třinci. V boji o naději a prodloužení sezony za stavu 0:3 na zápasy přitom začal chybou. Laciný gól z hole obránce Richarda Nedomlela (30) byl ale nakonec jediný, který za záda pustil – Motor vyhrál 4:1. Jak řekl Hrachovina v rozhovoru s novináři, potěšilo ho, že se mohl mužstvu revanšovat.

Třinečtí se zásluhou Nedomlelova lehkého pokusu a Hrachovinovy chyby radovali v páté minutě pouhých 16 sekund poté, co otevřel skóre přesilovkovou dorážkou Jáchym Kondelík. Matěj Toman hned vrátil vedení na stranu Jihočechů. V tu chvíli se ulevilo i Hrachovinovi. A odrazilo se to na jeho dalším působení v brankovišti, vychytal během utkání několik velkých šancí.

"Nejdůležitější bylo, že nás to nesrazilo, respektive, že jsem já kluky nesrazil. Každý někdy udělá chybu, tady jsem ji bohužel udělal já. Důležité je navzájem si pomáhat. Kluci mě vykoupili, jsem jim za to vděčný. Dali rychle na 2:1 a pak už jsme to udrželi. Snad jsem jim to pak nějakým způsobem splatil. Od toho tam v bráně jsem. Chtěl jsem to klukům vykompenzovat," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Sám si nepovedený zákrok nedokázal krátce po utkání úplně dobře vysvětlit. "Já tu střelu normálně čekal, nebyla tam ani žádná teč. Nechci se vůbec vymlouvat. Možná nějaké selhání výstroje v takhle blbém momentu, nevím. Prostě se stalo, co se stalo. Musíte s tím umět pracovat a jít dál. Dostat blbý gól není nic příjemného. Zkrátka se to stalo," uvedl Hrachovina.

Ačkoliv konečný výsledek 4:1 může vypadat jednoznačně, skóre 2:1 přetrvávalo od sedmé do 55. minuty a osud zápasu byl dlouho na vážkách. Hrachovina ale působil soustředěným a klidným dojmem. Jako kdyby si byl občas až jistý, že dnes bude mít nad třineckými střelci navrch on. "Já žádné nervy neměl. Tenhle hokej, to je to nejkrásnější, co je, když hrajete play off. Člověk si to v určitém slova smyslu užívá. Vždyť na to čekáte 52 kol."

"Hrášek dostal sice jeden gól, ale dalších pět, šest, sedm gólů chytl. Dnes nám strašně pomohl, zavřel to. Myslím, že my mu můžeme ještě víc pomoci, víc blokovat střely. Trošku to více čistit, ať to má jednodušší, ale dnes to byl základní pilíř úspěchu," ocenil gólmana obránce Jan Štencel.

Střelci utkání České Budějovice – Třinec. Livesport

O to více mohou hokejisté Motoru litovat čtvrtečního výsledku 3:4, kdy zjistili, že Třinec je hratelným sokem, přestože mu za úvodní dva duely nedali ani gól. "Samozřejmě je to škoda. Přijde mi ale, že jsme to dneska trošku odšpuntovali. Byli jsme takoví... Nechci být sprostý. Ale dnes jsme najednou dělali věci, co mi ty první dva tři zápasy chybělo. Najednou jsme se nebáli být sviňuchy a měli jsme ty velké emoce, které jsou v takhle velkých zápasech potřeba. Tohle už byl výkon hodný play off," řekl Hrachovina.

Stejně jako spoluhráči byl i on rád, že tým kouče Ladislava Čiháka mohl dopřát fanouškům pocity z výhry. "Myslím, že si to vážně zasloužili. Chodí nás podporovat ve velkém počtu celou sezonu, město tím hokejem žije a myslím, že si to moc zasloužili. Bylo to moc krásný jim tu jednu výhru doručit. Všichni v kabině jsme za to moc rádi," pochvaloval si.

V neděli na to chtějí Českobudějovičtí navázat pod Javorovým. Jak uspět v Třinci? "Uvidíme, třeba s něčím přijdou trenéři. Je samozřejmě naší výhodou, že nemáme co ztratit. Situace je taková, jaká je. Musíme hrát hlavně dobře zezadu, nedávat jim šance. Doma na nás určitě vlítnou a budou to chtít rychle ukončit. Musíme to na začátku odrazit a bojovat střídání od střídání, i když je to klišé," přemítal Hrachovina. "Je třeba zkusit vymyslet něco, čím je zastavíme. Nějakou zdí... Doufejme, že třeba tou zdí v bráně," dodal s úsměvem.

