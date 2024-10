Moták po porážce Třince: Začínáme hrát, až když prohráváme. Nevím proč

Třinečtí hokejisté podlehli v 11. kole na svém ledě Karlovým Varům 2:4 a v tabulce jsou po téměř první odehrané čtvrtině až devátí. Útočník Daniel Kurovský (26) po utkání v rozhovoru s novináři přiznal, že hra úřadujícího mistra má nyní k ideálu daleko.

"Měli bychom být mentálně silnější, odolnější. Když jsme dostali branku na 1:1, tak jsme měli svěšené hlavy. Nevím, proč to na nás teď tak padá," řekl Kurovský, který gólem ve 14. minutě z první třinecké střely na branku otevřel skóre. "Když jsem ho dal, vše klapalo. Nehráli jsme špatně v první třetině," zamýšlel se.

Třinecký trenér Zdeněk Moták si po zápase posteskl, že mají ve hře výkyvy a že nehrají celých šedesát minut a všichni. "My se o tom bavíme pořád dokola, ale nic nemění. Začínáme hrát, až když prohráváme. Nevím proč. Často musíme dohánět, proto sil necháváme na ledě více," pokračoval Kurovský.

Karlovy Vary přestřílely Třinec od druhé třetiny, v níž otočily na 2:1, výrazným rozdílem 24:8. Klíčovou se pak v zápase stala 49. minuta. Oceláři vyrovnali v přesilové hře na 2:2, ale o 48 sekund později vrátil Dávid Gríger svou druhou trefou v utkání hostům vedení. "Když to nejde, tak to nejde. Teď jsme ve sračkách. Budeme dělat vše pro to, abychom se z toho co nejdříve dostali," doplnil šestadvacetiletý útočník.

Třinec hraje i Ligu mistrů, v týdnu prohrál ve Švédsku na ledě Färjestadu až po prodloužení. Kurovský se ale na náročný program nevymlouval. "Sil je pořád dost, je začátek sezony. My bychom si měli každý sáhmout do svědomí a říct si, zda na ledě necháváme maximum," nadhodil Kurovský, který se dělí se čtyřmi trefami s Markem Daněm a Justinem Addamem o post nejlepšího střelce týmu.