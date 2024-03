Motor podruhé odmítl konec a vrátil sérii do Budějovic. V Brně trefil výhru Litvínova Hlava

Motor podruhé odmítl konec a vrátil sérii do Budějovic. V Brně trefil výhru Litvínova Hlava

Třinec ani na druhý pokus neukončil čtvrtfinálovou sérii extraligy s Českými Budějovicemi. Motor na ledě Ocelářů sice ve třetí třetině ztratil dvougólové vedení, ale po brance kapitána Milana Gulaše vyhrál 3:2, v sérii snížil na 2:3 a zajistil si šesté utkání na jihu Čech. V Brně pokračovala za stavu 2:2 na zápasy přetahovaná mezi Kometou a Litvínovem. Po trefě Nicolase Hlavy v prodloužení si Chemici zajistili vítězství 2:1 a s ním i postupový mečbol.

Třinec začal aktivně a na střely vyhrál v úvodní třetině 15:7. Hosté ale přečkali nápor bez úhony a v jedenácté minutě poprvé zahrozili. Simon se ocitl v přečíslení sám před Mazancem, který ale sklapl betony včas. O chvíli později se už České Budějovice radovaly, poté co po pasu Doudery zakončil Kondelík akci do prázdné branky. Gól hosty povzbudil, ale Pech z mezikruží minul a Mazanec ustál velký závar.

I druhou třetinu odstartovali domácí tlakem, Nestrašil se ale v přečíslení neprosadil a poté domácí zbrzdila dvě vyloučení za vysokou hůl. V obou případech rozhodčí udělili čtyřminutový trest, ten druhý až po prozkoumání videa.

Domácí první prohřešek ustáli a zachránila je i tyč, kterou trefil Simon. Ve druhé přesilovce Kondelík poslal puk dvakrát těsně mimo, než Pýcha 16 sekund před vypršením trestu zvýšil střelou zpoza mezikruží na vyrážečku. V závěru prostřední třetiny elitní lajna domácích zatopila Hrachovinovi, který vychytal Růžičku i Nestrašila. Na druhé straně odmítl Přikryl třetí gól, zasáhl proti němu Mazanec.

Trenéři Třince zpřeházeli před poslední třetinou útoky a změna přinesla už po třiceti sekundách hry ovoce. Obránce Marinčin podpořil útok, přihrál puk nezištně z pravé strany před branku a Čacho snížil. Vzápětí Voženílek v šanci minul, ale ve 44. minutě využil z dorážky přesilovou hru. České Budějovice si po slepených gólech vybraly oddechový čas.

Statistiky utkání. Livesport

Obhájce titulu ve třetí části dominoval, na střely vyhrál 14:2. Promarnil ale 49 sekund přesilové hry pět na tři a v 56. minutě nepokryl Gulaše, který rozhodl střelou z pravého kruhu. Domácí v závěru soupeře uzamkli, ale skóre se už nezměnilo.

Do utkání vstoupili mnohem aktivněji Brňané. Lépe bruslili, bez větších potíží se dostávali přes obranný val soupeře a vytvářeli si i šance. Pospíšilovu střelu vyrazil Tomek, po dorážce Marcinka poskakoval puk po brankové čáře, Zaťovičova rána rozezvučela tyč.

Severočeši úvodní nápor Brna přežili bez úhony a převzali útočnou iniciativu. Ani oni ale jednu ze svých šancí v závěru nepřeměnili v psychologickou výhodu prvního gólu. Nejblíž k němu měl Ondřej Kaše, jehož vychytal Furch.

Dočkala se Kometa. Moses převzal u mantinelu puk, najel si do mezikruží a prudkou střelou nedal Tomkovi šanci. Slovenský reprezentant pak lapil tutovku krajana Pospíšila i Kohouta a držel stále akcie svého týmu nad vodou.

Statistiky uktání. Livesport

Stejně úspěšně se Tomkovi vedlo při střele Marcinka zblízka v úvodu druhého dějství, ve 23. minutě byli hosté blízko vyrovnání, jenže přihrávku Sukeľa na volného Davida Kašeho mimo dosah Furcha zachránil Kaňák.

Brňané i přes šance Marcinka a Kollára nevyužili první přesilovku zápasu, na jejich větší aktivitě to ale příliš neubralo. Museli se ale mít na pozoru před útočnými výpady hostů, Zygmuntovu ránu po jednom z nich zlikvidoval opět Furch.

Kometa si převahu, ale i slabší produktivitu přenesla i do třetí třetiny. Nezměnila to ani opět neplodná přesilovka. Litvínov musel více otevřít hru ve snaze minimálně vyrovnat. Pomohlo mu k tomu celkem zbytečné vyloučení Pospíšila, po němž přesilovku zužitkoval Kirk a osmým gólem v play off vyrovnal.

Ve zbývajícím čase základní hrací doby měli opět mírnou převahu brněnští hokejisté, nicméně pevná obrana Vervy nerozhodný stav uhájila a duel šel stejně jako první zápas série do prodloužení.

V něm bylo pro oba týmy prioritní neudělat chybu. Do náznaku šancí se dostali Zaťovič s Cingelem, což opět dokumentovalo větší útočnou aktivitu Komety. Jenže v 70. minutě se dostal do brejku na levém křídle Hlava a prudkou střelou k tyči rozhodl o výhře Vervy.

Výsledky play off extraligy