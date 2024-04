Nečekám, že dostanu prémie, smál se Roman, který rozhodl druhý nejdelší zápas extraligové historie

Hokejovou pohádku pro celý Třinec zařídil dnes po pěti a půl hodinách mimořádné hokejové bitvy Miloš Roman (24). V čase 121:46 ukončil vítězným gólem druhý nejdelší zápas extraligové historie a postaral se o to, že Oceláři jako první ve vyřazovacích bojích o titul otočili sérii ze stavu 0:3. Sám přitom rozhodl vítězným gólem už i sedmou bitvu čtvrtfinále s Českými Budějovicemi. V rozhovoru s novináři ale čtyřiadvacetiletý útočník vyzdvihl především charakter obhájců titulu.

"Jsem za ten gól strašně rád, ale nečekám, že za to dostanu nějaké prémie. Je úplně jedno, že jsem rozhodl zase já. Všem klukům patří obrovský díky za to, co jsme předvedli. Ukázali jsme srdce a obrovský charakter. Po celou sérii. Nikdo nic nevypustil a do poslední chvíle jsme věřili, že můžeme postoupit. Cítím teď obrovskou euforii," uvedl Roman, jenž má na kontě po 14 zápasech letošního play off tři vstřelené branky.

"Nekonečný" zápas utnul poté, co na něho obrana Sparty zapomněla a zůstal v blízkosti branky Jakuba Kováře neobsazený. "Je pravda, že celé prodloužení bylo opatrné. Před gólem jsem nejdřív ani nevěděl, kde je puk. Jen jsem se snažil jít do brány, protože jsem viděl volný prostor, a doufal jsem, že puk se ke mně dostane. Když jsem dal gól, měl jsem najednou takový blackout, že ani nevím, co se ve mně odehrávalo. Jenom jsem se radoval s fanoušky a spoluhráči," popsal bezprostřední pocity po klíčové trefě.

Statistiky utkání. Livesport

Když Sparta, která byla již před sezonou pasována do role spolufavorita na titul s Pardubicemi, vedla 3:0 na zápasy, vypadali Třinečtí na odpis. Názorně ale ve zbytku série předvedli obrovskou vnitřní sílu, díky níž vyhráli již 15 sérií po sobě a čtyři tituly v řadě. Proti Dynamu si zahrají dokonce šesté finále za sebou.

"Víme, jak dobré máme hráče a co dokážou. Pořád jsme věřili, i za stavu 0:3 na zápasy. Vyplatilo se nám to. Před sedmým zápasem jsme si v kabině říkali, že můžeme být první, kdo postoupí po prvních třech prohrách. Věřili jsme si. Ta série měla úplně všechno – góly, emoce, fauly, bitky... I pro lidi to muselo být velmi atraktivní. Sparta ale zaslouží obrovský respekt, jak hrála," prohlásil Roman.

Bylo zřejmé, že s každým dalším prodloužením výrazně ubývají hráčům síly. A s nimi mizí i vyložené šance. "Bylo to velmi náročné. Člověk v takové situaci vlastně ani neví, jestli nějaké síly má, nebo ne... Soustředili jsme se vždy jen na nejbližší střídání, šli jsme od jednoho k druhému. Dál jsme nekoukali. Měli jsme hlavy nastavené tak, že rozhodnout může jakákoli střela," řekl Roman.

Obrovskou únavu budou ale Třinečtí jako vítězové velkého dramatu vstřebávat přece jen o poznání lépe. A rychlou regeneraci budou potřebovat, neboť boj o zlato s vítězem základní části Pardubicemi začne už v úterý. "Znovu se nastavíme tak, že jdeme do boje. V takových situacích už jde únava stranou," řekl Roman.

Utkání Pardubice – Třinec (úterý 16. dubna, 18:00)