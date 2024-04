Nestrašil dál věří, nepřízeň statistik neřeší: Sérii z 0:3 před námi také nikdo neotočil

Třinec prohrál v pátém finále play off extraligy v Pardubicích 0:3 a jediný nezdar jej dělí od ukončení snu o zisku pátého mistrovského titulu v řadě. Útočník Andrej Nestrašil (33) ale věří, že Oceláři ještě sérii zdramatizují a v pátek si před svými fanoušky vynutí rozhodující sedmý zápas, v němž uspějí. Tým podle něj i přes úspěchy v minulých sezonách stále lační po dalším triumfu.

"Člověk to samozřejmě může brát tak, že už nějaké tituly máme a oni ho chtějí, ale my ho chceme stejně jako oni. A určitě více. Je to jako droga a my ji chceme zpátky," řekl po utkání Nestrašil, jenž se podílel na dvou třineckých titulech.

K tomu, aby proti Dynamu Oceláři uspěli, musejí ale v pátek odehrát lepší zápas. Se středečním výkonem nebyl Nestrašil spokojený. "Nebyl to z naší strany ideální výkon. Je to 2:3 na zápasy, jedeme domů. Máme před sebou minimálně jeden, maximálně dva zápasy. Uděláme všechno pro to, aby to byly dva," uvedl odchovanec Slavie.

Nestrašil měl za bezbrankového stavu v první třetině velkou šanci otevřít skóre, gólman Roman Will ale jeho dorážku v přesilové hře skvěle chytil. "Říkal jsem si, že to musím trefit rychle, k tyčce a nahoru. Možná jsem si ale měl udělat krok. Brankář to skvěle chytil," ocenil možná klíčový zákrok.

Pardubice udeřily v polovině zápasu dvakrát v rychlém sledu. Po přihrávkách zpoza branky překonali Ondřeje Kacetla nejprve Lukáš Radil a poté Lukáš Sedlák. "Víme, že Pardubice tohle dělají pravidelně, ale měli jsme situace špatně rozebrané. Dokonce si myslím, že u prvního gólu jsme byli na ledě jen čtyři, že někdo zapomněl vystřídat a volný hráč pak dával gól," všiml si Nestrašil.

Statistiky utkání. Livesport

Třinečtí podle útočníka s reprezentačními zkušenostmi chtějí nevydařený zápas hodit za hlavu a dívat se dopředu. Nestrašila netrápí ani fakt, že podle statistik tým, který prohraje páté utkání série, v drtivé většině případů prohraje i celkově.

"Víte, co se (u nás) nikdy nestalo? Že to tým z 0:3 otočil na 4:3. To jsou statistiky, kvůli kterým se bojím trošku méně létat, protože vím, že je to nejbezpečnější forma cestování. Ve finále je to jen statistika. Odpočineme si, připravíme se na šestý zápas a pokusíme se ho urvat, abychom se vrátili do Pardubic," řekl Nestrašil.