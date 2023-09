Obránce Vála po zdolání Plzně: Budeme se snažit vyhrávat každý zápas

Pardubický obránce Ondřej Vála (25) patřil v utkání s Plzní k nejaktivnějším střelcům svého týmu. Jeden z jeho pěti pokusů skončil gólem, když puk po odrazu od zadního mantinelu zaskočil plzeňského brankáře Samuela Hlavaje (22). Dynamo nakonec přehrálo Západočechy 4:1, vyhrálo pátý zápas v sezoně a drží se na druhém místě tabulky.

Pardubičtí v duelu 6. kola extraligy vedli od druhé minuty a větší drama prakticky nepřipustili. "Dnes jsme udělali vše, jak jsme si řekli. Vše nám fungovalo, až na přesilovku. Měli jsme spoustu šancí, využili jsme čtyři, a tak jsme spokojení s vítězstvím," řekl Vála novinářům po zápase.

Pětadvacetiletý bek zvyšoval ve 45. minutě na 3:0 pro Dynamo. "Myslím, že jsem měl mnohem větší šanci v první třetině, kterou jsem nedal. Snažil jsem se dostat puk na bránu, potom se to odrazilo. I za takový gól jsem samozřejmě rád," uvedl Vála.

Statistiky utkání. Livesport

V gólové situaci mu pomohla souhra více okolností. "Vystřelil jsem a viděl, že puk míří do plexiskla. Obránce Plzně tam šel, tak jsem se snažil jít do něj. Nevím, jestli to trefilo jeho nebo mě, pak do gólmana a do brány. Ani jsem neviděl, že to je gól. Až když jsem objel branku a diváci se radovali," přiznal Vála.

První body sezony

V šestém utkání sezony získal první kanadské body, když ke gólu ještě přidal asistenci u trefy Tomáše Zohorny. "Oba body byly hodně se štěstím. Vážím si toho, protože v sezoně jsem zatím žádné body neměl. Hlavně si cením toho, že jsme zase doma udělali tři body. Jsou to dobré body do tabulky," poznamenal Vála s tím, že se považuje především za defenzivního hráče.

Dynamo vyhrálo i třetí domácí zápas a v tabulce má stejný počet bodů jako vedoucí Sparta. Druhá je jen vinou horšího skóre. "Snažíme se zlepšovat ve všech aspektech naší hry, což se nám daří. Pohoda v týmu je dobrá, budeme se snažit vyhrávat každý zápas," prohlásil pardubický obránce.

Prognózy o vývoji soutěži nejsou v kabině Dynama téma. "Nebavíme se o tom, že jsme v nějaké roli. Jdeme opravdu zápas od zápasu, před každým utkáním se snažíme na sobě pracovat, abychom se posouvali a byli co nejlepší," zopakoval Vála.

Přehled utkání Pardubice – Plzeň 4:1