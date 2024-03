Pařík: Sérii rozhodly malinké krůčky, i přes vyřazení na sebe můžeme být hrdí

Historicky první střed východočeských rivalů v extraligovém play off vyzněl pro vysoce favorizované Pardubice. I přes vcelku jasný výsledek série 4:1 na zápasy však Královéhradečtí prožili vyřazení, které se těžko vstřebává. Dynamo je čtyřikrát porazilo jen velmi těsně. Brankář Lukáš Pařík (23) si v té souvislosti vyčítal, že nedokázal zabránit některému z inkasovaných gólů. I přes neúspěch měl však pocit, že mužstvo může být na své výkony ve čtvrtfinále hrdé.

Hned první souboj série jako kdyby její celkový obraz předznamenal. Hradec vedl na ledě soupeře 2:0 a 3:2, ale prohrál gólem v prodloužení. Den nato vedli hráči Mountfieldu 2:1, ale v čase 59:54 inkasovali rozhodující zásah z hole Roberta Kousala. Když po prvním bodu bojoval loňský finalista o vyrovnání série na 2:2, prohrál doma 0:1 po zásahu Mateje Pauloviče.

I v sobotu byl zápas do poslední chvíle na vážkách, ale klíčové chvilky zvládli lépe Pardubičtí a zvítězili 3:2. "Mrzí nás, že série skončila takhle. Vždycky to skončilo o gól, ale vyhráli jsme jen jednou. Sérii rozhodly malinké krůčky, ale můžeme být na sebe hrdí. Proti nám stál tým, který zlomil bodový rekord základní části. My s nimi drželi krok a hráli vyrovnané zápasy. Občas jsme měli navrch, ale bohužel to nevyšlo," litoval Pařík.

Statistiky utkání. Livesport

Od divočejší přestřelky v první bitvě inkasoval za čtyři zápasy jen osmkrát, přesto měl vnitřní pocit, že mohl vývoj série ovlivnit svými výkony ještě o něco více. "Vždycky to jde, protože v podstatě všechno se dá chytit. Některé góly si vyčítám teď a budu si je vyčítat ještě dlouho. Přesně tohle byly ty momenty, které celou sérii rozhodly. Mrzí mě to. Od druhého zápasu začaly oba týmy hrát víc do obrany. A kdo udělal méně chyb, ten vyhrál," podotkl.

Štval ho Paulovičův klíčový zásah z předchozího klání, ale nejen ten. Z paměti se mu ihned vynořily i další. "Je jich víc, které mě mrzí. Ve druhém zápase vlastňák, nebo jsem jednou špatně rozehrál. Mrzel mě i gól ze zápasu, kdy jsme vyhráli 2:1. No a teď mě taky mrzí ten druhý gól domácích, co dal Vondráček na 2:1. Každý gól se dá chytit. Štve mě, že jsem jich nevychytal víc."

Z čistě osobního pohledu by přitom Pařík mohl být spokojený, protože udělal během sezony ohromný skok. Začínal ji v prvoligových Litoměřicích, protože Liberec s ním počítal až na pozici trojky. Na konci ledna zamířil díky hostování na východ Čech. A ve finiši ročníku z něho rázem byl jeden z nejlepších mužů v brankovišti.

"Jsem za celý rok strašně vděčný, děkuju všem lidem, kteří mi pomohli se vyšvihnout tam, kde jsem teď. Ale moje práce tím rozhodně nekončí, chci pokračovat dál a zlepšovat se. Teď musím zároveň poděkovat celému týmu, který hrál přede mnou vážně skvěle," ocenil spoluhráče.

Hradec Králové by stál o jeho další služby, ale Liberec ho konkurenci sotva pustí. Tím spíš po výkonech, které gólman draftovaný v roce 2019 do NHL zástupci Los Angeles z 87. pozice předváděl. "Co bude příští rok, nevím. Ale smlouvu mám v Liberci, tak uvidíme, kam moje kroky povedou," řekl Pařík.

