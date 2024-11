Pavelka o fialových dresech i podpisu nové smlouvy: Nemám důvod Hradec opouštět

Obránce Tomáš Pavelka (31) oslavil podpis nové smlouvy s extraligovým Hradcem Králové výhrou nad Olomoucí. Východočeši doma ovládli 10. zápas v řadě a už ve 21. kole soutěže vyrovnali bilanci z minulé sezony, kdy na svém stadionu v základní části uspěli jen v 10 z 26 utkání. Pavelka v rozhovoru s novináři přiznal, že jej tato bilance překvapila.

"Pěkná statistika, o tom jsem ani nevěděl. Strašně si toho vážíme, ale musíme dál pracovat a zůstat u věcí, které nám fungují. Vítězství nad Olomoucí bylo hodně ubojované," řekl Pavelka po výhře 2:1, po které se Východočeši posunuli na čtvrté místo tabulky.

Kapitán Mountfieldu přiznal, že utkání bylo přesně takové, jak předpokládal. "Každý souboj nás stál spoustu sil a soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Celý zápas to bylo těsné, takže jsme museli být pořád ve střehu," popsal dramatický vývoj ve skóre, které Hradec převážil na svou stranu zkraje třetí třetiny po zásahu Radka Pilaře.

Poté měli domácí velký tlak, ale dvě gólové oslavy jim ukončila kontrola u videa. "Já jsem ani jednu situaci přímo ve hře neviděl, potom jsem viděl jen záznam na kostce. Rozhodčí k tomu mají techniku. Kdybychom utekli o dva góly, asi by se to překlopilo na naši stranu, ale takhle jsme bohužel museli být zase na špičkách," komentoval Pavelka vypjaté momenty.

Nakonec si ale jeho tým vedení pohlídal a potvrdil, že doma vítězí v jakýchkoli dresech – černých, červených i speciálních fialových. Hráči je ve čtvrteční předehrávce oblékli, aby upozornili na problematiku násilí na ženách. Dresy půjdou do dražby.

Statistiky utkání. Livesport

"Je to parádní nápad. Myslím si, že je skvělá věc podpořit tohle téma. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí," uvedl Pavelka, jemuž se netradiční barva dresů líbila. "Už na rozcvičce jsme po sobě koukali, že v nich vypadáme nádherně," pronesl se smíchem.

Jednatřicetiletý obránce prožil trochu speciální zápas i z jiného pohledu. Během první třetiny totiž klub fanouškům oznámil, že s Pavelkou prodloužil kontrakt o další tři sezony, tedy až do roku 2028. Tak dlouhé smlouvy přitom v Hradci Králové nejsou vůbec obvyklé, na rozdíl třeba od sousedních Pardubic.

"Jsem strašně rád, že mi klub projevil důvěru a uzavřel se mnou takový kontrakt. Rozhodně jsem spokojený se svou rolí, takže nemám důvod Hradec opouštět," řekl Pavelka, jenž si rovnou během utkání užil ovace publika. "Prosil jsem kluky z klubu, ať z toho nedělají nějakou velkou show. Oznámilo se to, lidi zatleskali a tím to nějakým způsobem vyprchalo," řekl.

I do dalších ročníků tedy může Pavelka vést Mountfield jako kapitán, kterým se stal letos v létě po odchodu Jana Eberleho. "Takhle se na to nekoukám. Céčko jsem dostal v téhle sezoně a uvidíme, jak to bude v příštích letech. Nelpím na tom, abych tady byl dlouhodobě kapitán, ale když to tak všichni budou cítit, tak za to budu jenom rád," dodal Pavelka.