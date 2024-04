Plexi na helmě mi zachránilo zápas a možná sezonu, popsal Hrehorčák faul Kempného

Patrika Hrehorčáka víc bolela porážka Třince se Spartou 2:3 v prodloužení než zákrok Michala Kempného. Obránce pražského klubu jej na začátku prostřední třetiny narazil na mantinel mezi střídačkami a rozhodčí jej po zhlédnutí videozáběrů vyloučili na pět minut plus do konce zápasu.

"Plexisklo (na helmě) mi zachránilo zápas a možná i celou sezonu," podotkl novinářům Hrehorčák, který nevynechal ani jedno střídání a utkání dohrál. "Hlava mi šla přímo na hranu mantinel. Zachránilo mě plexisklo, že to nebyl přímý náraz do tváře," upřesnil.

Hrehorčák doplnil, že se střetu nešlo vyhnout. "Viděl jsem hráče za zády, ale to byl jiný bek. Snažil jsem se pokrýt puk, vystrčil mu zadek. Chtěl jsem hodit puk do středu Vilovi Čachovi a najednou přiletěla bomba z druhé strany od jiného obránce," popsal Hrehorčák faul Kempného. "Šel mi ze slepého úhlu. Vůbec jsem o něm nevěděl."

Statistiky utkání. Livesport

Okamžitě se začal faul srovnávat se zákrokem třineckého útočníka Daniela Voženílka, který minulý zápas dohrál u mantinelu Filipa Chlapíka. Rozhodčí jej nevyloučili, ale dodatečně dostal od disciplinární komise dvouzápasový trest. Po odporu byl zkrácen na jedno utkání.

"Vožuch byl v situaci jeden na jednoho. Tohle...Pokud je to tak, jak jsem to vnímal já, tak Kempného jsem vůbec neviděl. Šel ze slepého úhlu," srovnával Hrehorčák.

Třinec z dlouhé přesilové hry vyrovnal na 1:1 a zápas poslal do prodloužení po akci a chytrém pasu Hrehorčáka. Útočník Ocelářů přihrál bekhendem puk z pravé strany před branku, kde jej do prázdné doklepl Tomáš Kundrátek.

"Věděl jsem, že tam jde," vyvracel Hrehorčák pochybnosti, zda jen nahazoval kotouč naslepo. "Šel se mnou v rychlosti a obránce Sparty neměl takovou rychlost jako já. Věděl jsem, že buď Havran (Petr Vrána) nebo Kundrc budou na druhé tyčce. Tak jsem to tam dal," upřesnil.

Třinec gólem korunoval aktivitu, ve které pokračoval i v prodloužení. Zbrzdil jej ale zásah Petra Šenkeříka vysokou holí do tváře Ondřeje Najmana. Rozhodčí prozkoumali záběr a udělili za faul čtyři minuty. V závěru přesilové hry rozhodl střelou od modré čáry Jakub Krejčík.

"V prodloužení jsme byli lepší, měli jsme momenty, kdy jsme je nepustili z pásma. Bohužel jsme gól nedali," povzdechl si Hrehorčák po druhé porážce týmu v prodloužení. "Bolí to moc. Dva zápasy po sobě takhle ztratit... Byly rozdílné, ale Sparta dokázala oba vyhrát, takže prohráváme 0:3."

Oceláři se ocitli ve čtvrtfinále v opačné pozici. Vedli na Českými Budějovicemi 3:0, ale série dospěla až do rozhodujícího sedmého duelu.

"Minulou sérii jsme viděli, že udělat poslední krok je nejtěžší. Nikdo se nevzdává, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co bude," burcoval. "Všichni musí dát hlavy nahoru a bojovat třetinu od třetiny, zápas od zápasu. Oni si určitě nemyslí, že je konec, nepodcení to. My do toho půjdeme naplno, nechceme konec sezony a tak to bude příště vypadat."

Výsledky play off extraligy