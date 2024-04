Spartu proti Třinci opět spasil bek. Věříme v naši sílu a v tým, to je klíč, řekl Krejčík

Druhé prodloužení za sebou zvládli sparťané v semifinále extraligy proti Třinci a po výhře 3:2 na ledě soupeře mají postupový mečbol. Ve středu v O2 areně zařídil v nastavení výhru svou druhou trefou v utkání Michal Moravčík, v sobotu ve Werk Areně rozhodl v 75. minutě v přesilové hře další bek Jakub Krejčík. Sparta hraje s Třincem v play off sérii pošesté, po úvodním úspěchu čtyřikrát za sebou neuspěla včetně finále v roce 2022 a čtvrtfinále loni, ale v této sezoně vyhrála všech sedm vzájemných duelů.

"Zápasy jsou těžké a vyrovnané. Prodloužení jsou vždycky souboj nervů. Jsem rád, že jsme opět na vítězné straně," řekl Krejčík, který si při vítězné střele popojel od modré čáry a před útočníka Marka Daňa a clonu dalších hráčů dostal puk za Ondřeje Kacetla.

"Já jsem to táhnul po modré a čekal jsem, až mi (Daňo) trošku přejede a otevře se skulinka pro to, abych to mohl vystřelit na bránu. Musím poděkovat klukům, co tam clonili, protože bez toho by to tam nepadlo," dodal.

Sparta využila v předešlých šesti zápasech letošního play off jedinou přesilovou hru a to hned v úvodním utkání s Libercem. Dnes skórovala v početních výhodách dvakrát. "Přesilovky nás trošku tížily, ale jsem rád, že tam dneska padly dva góly. Doufám, že to tak bude pokračovat."

Pražané vyhráli i sedmý zápas ve vyřazovací fázi sezony, už i ve čtvrtfinále zdolali Liberec dvakrát v nastavení. Navázali na základní část, kde dokázali otáčet zápasy a zvládat vyrovnané průběhy. "Věříme v naši sílu a v tým. To je klíč," okomentoval to Krejčík.

Předloni ve finále Sparta sérii s Třincem dvakrát dorovnala a nakonec prohrála 2:4 na utkání. Loni ve čtvrtfinále vedla 1:0 i 2:1, ale nakonec také neuspěla v šesti zápasech. Letos je krok od odplaty. "Myslím si, že zkušenosti, co jsme minulý rok posbírali, nám určitě pomáhají letos," řekl dvaatřicetiletý účastník čtyř mistrovství světa a bronzový medailista z MS z roku 2012.

Sparta dohrávala od začátku druhé třetiny bez elitního obránce Michala Kempného, který po faulu na Patrika Hrehorčáka dostal trest na pět minut a do konce utkání. "Těžké to je, ale máme dost kvalitních obránců na to, abychom ho zastoupili," podotkl Krejčík.

Sparta hrála v dlouhém oslabení i 42 sekund ve třech proti pěti. Inkasovala v něm jednou a David Cienciala vyrovnal na 1:1. Více soupeři při jeho přesilovce nepovolila. "Je to samozřejmě důležité. Za to jsme rádi, máme skvělé oslabení, tak klobouk dolů před kluky, co tam chodí," zmínil Krejčík.

Statistiky utkání. Livesport

Ocenil i výkon brankáře Jakuba Kováře, který se na vítězství podílel 36 úspěšnými zákroky. "On je klíčovým mužem od začátku play off. Věřím, že mu forma zůstane a bude pokračovat ve skvělých výkonech," prohlásil Krejčík a děkoval i fanouškům Sparty za hlasitou podporu. "Je to super."

V neděli může Sparta v Třinci rozhodnout a doplnit ve finále Pardubice. Krejčík očekává opět tuhý boj a stav 3:0 na zápasy nebere v potaz. "Na to se vůbec nedíváme. Teď se projedeme na kole, odpočineme si a zítra zápas začíná 0:0. Soustředíme se na první třetinu a od toho půjdeme dál."

Výsledky play off extraligy