Plzeň předvedla nevídaný obrat. Štěstíčko, s pokorou si toho ceníme, těšilo Zámorského

Obránce Petr Zámorský (31) se výrazně podepsal pod teprve druhou výhru Plzně z posledních devíti zápasů, po které se Západočeši odlepili z posledního místa tabulky. Indiáni vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, přestože prohrávali již 0:3. Autor vítězné branky věří, že se nyní bude Škodě více dařit a od dnešního tříbodového zisku se odrazí k lepším výsledkům.

"Byl to těžký zápas. Ale beru to z té pozitivní stránky. Prohrávali jsme 0:3, ale ukázali jsme, že věříme i za takového stavu a jdeme si za tím. Máme zlaté tři body a věřím, že to může být moment, který nás nakopne," řekl Zámorský novinářům.

Hosté měli ještě v polovině utkání tříbrankové manko, postupně ale snižovali náskok Středočechů a 31letý bek v 58. minutě dokonal senzační obrat. "Pořád jsem věřil. Cítil jsem se výborně. Měl jsem nové nože, byl dobrý led, docela mi to jezdilo. Věřil jsem, že můžu týmu pomoct a že alespoň nějaký bod odvezeme. Jsou tři, což je super," uvedl Zámorský, jenž si navíc připsal i dvě asistence.

Rozhodující branka byla ale hodně šťastná. Ofenzivně laděný obránce zachytil na útočné modré čáře puk a bekhendem jej pouze nahodil na branku. "Vyhazovali puk, chytal jsem kotouč na modré a cítil jsem, že protihráč mě jde forčekovat. Jenom jsem to házel směrem na bránu bekhendem. Byl to takový hopík, asi chytnul rýhu a přeskočil gólmana," popsal Zámorský vítěznou trefu. "Nepočítal jsem, že z toho bude gól. Ale doufal jsem, že by z toho mohl být závar, protože jsme věděl, že kluci půjdou do brány," přiznal.

Potvrdilo se známé hokejové pravidlo: Když nevíš co s pukem, tak vystřel. "No to je jasný. Teď se potvrdilo, tahle žabka tam spadla. Štěstíčko. S pokorou si toho strašně ceníme," pousmál se Zámorský, který ocenil i dnešní spolehlivý výkon brankáře Dominika Pavláta. "Gólmani jsou perfektní, oba nás drží. To je naše jistota, že moc gólů nedostaneme," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Plzeň dnes opustila poslední místo tabulky, kterou ale Zámorský prý moc nesleduje. "Nekoukám na ni. Plus mínus tuším, jak vypadá, ale body nestuduju. K čemu to je. Stejně každý zápas musíme od první minuty odmakat na sto procent a nezáleží, jestli jste zrovna nahoře nebo dole. Furt musíte hrát stejně," uvedl.

Případná dnešní prohra mohla stát místo trenéra Petra Kořínka, jenž již před deseti dny dostal od vedení ultimátum, že se musí hra a výsledky změnit. "Jestli jsme hráli i za trenéra? To nevím, takové info jsme vůbec neměli. Trenéři jsou super, připravují nás parádně. To, že jsme před dnešním zápasem měli devět zápasů a 16 gólů, tak i kdyby tam stál kdokoliv, nezmění se to. Je to o nás na ledě. Trenéři svou práci dělají skvěle. Když ji tak budeme dělat i my, bude to dobré," podotkl Zámorský.

