Představovali jsme si to jinak, panuje velké zklamaní, litoval ztracené série Ondrušek

Na začátku série předkola play off extraligy slavili hokejisté Olomouce na ledě Liberce dvakrát výhru v prodloužení, ale po dvou domácích prohrách dnes odjížděli ze severu Čech smutní. Místo postupu do čtvrtfinále se rozloučili se sezonou. Kapitán Jiří Ondrušek (37) věděl, že šanci na dovršení postupu ztratil jeho tým před vlastním publikem, v rozhodujícím pátém souboji se totiž naděje Hanáků začaly rozplývat už od úvodu.

"Teď panuje velké zklamání. Představovali jsme si to trošku jinak. Doma jsme měli zvládnout alespoň jeden zápas ze dvou. Hlavně ten první. Po dvou třetinách jsme vedli a prohráli si to při vlastní přesilovce při obdrženém gólu. Po zápasech v Liberci byla psychická výhoda na naší straně a my ji hodili soupeři na talíř," řekl Ondrušek v rozhovoru s novináři.

Olomouci nevyšel vůbec začátek na severu Čech. Od 3. minuty prohrával po brance Jakuba Rychlovského, které předcházela právě Ondruškova chyba. Nejlepší střelec základní části mu sebral puk, dostal se před Jakuba Sedláčka a bekhendovým blafákem otevřel skóre. "Špatně jsem odhadl vzdálenost od sebe, byl za mnou dřív, než jsem čekal. Dostal svou hokejku pod moji a i když jsme se přetlačovali, tlačil jsem do jeho hole, výhoda byla na jeho straně a využil toho," popsal Ondrušek.

Statistiky utkání. Livesport

V čase 4:13 byl po zákroku na Rychlovského vyloučen na pět minut a do konce utkání obránce Jan Švrček. Jeho návrat do sestavy poprvé od 48. kola tak měl krátké trvání. Navíc při dlouhém oslabení zvýšil Tomáš Filippi na 2:0. "Nebylo to nic jednoduchého a příjemného, nechytli jsme začátek. Chvíli nám trvalo, než jsme se z toho vzpamatovali," řekl Ondrušek.

Hanáci se vrátili hry snížením Dalibora Řezníčka osm sekund před koncem první třetiny. "Naštěstí Kuba Sedláček v dlouhém oslabení dobře zachytal, kdyby neměl zákroky, nebylo by už vůbec o co hrát. Ale snížili jsme, což nás nakoplo, ve druhé třetině byly nějaké náznaky, byli jsme silnější na puku, nechali jsme se ovšem přečíslit, čehož Liberec využil na 3:1. A to byl pověstný hřebíček do rakve. Ve třetí třetině jsme neměli dostatek sil, abychom s tím ještě něco udělali, nenašli jsme odpověď," litoval Ondrušek.

Další konec v předkole

Olomouc je teprve druhým celkem v samostatné české extralize, který po dvou úvodních výhrách venku nedotáhl sérii na tři výhry do úspěšného konce. V roce 2017 se to v předkole nepovedlo také Mladé Boleslavi proti Chomutovu. "Celou sezonu jsme jakžtakž stavěli na domácích zápasech, venku se trápili. Začalo play off a celé se to obrátilo. Věřili jsme, že to doma zvládneme a je velká škoda, že jsme to doma hned napoprvé nezvládli," smutnil Ondrušek.

Přestože měli Hanáci na dosah páté čtvrtfinále z posledních šesti play off, podruhé z uplynulých tří sezon skončili v předkole. "Nemůžu sezonu hodnotit pozitivně. Vypadli jsme dřív než minulou, navíc základní část nebyla optimální. Měli jsme slušné momenty, také ovšem strašně moc výpadků. Podle našich představ sezona neproběhla. Teď se to hrozně těžko hodnotí, protože v hlavách máme hlavně negativní emoce. Chce to pár dní trochu vychladnout," dodal Ondrušek.