Čtyři střídání a důležitý gól. Byl jsem trochu mimo, hlava naštěstí skoro nebolela, řekl Rychlovský

Nejlepší střelec základní části extraligy Jakub Rychlovský (22) nasměroval v rozhodující páté partii předkola play off s Olomoucí hokejisty Liberce úvodní brankou k výhře 4:1 a k velkému obratu v sérii z 0:2 na 3:2. V čase 4:13 ale při svém druhém střídání po hodně nevybíravém zákroku Jana Švrčka (37) musel nedobrovolně odstoupit. Olomoucký obránce následně zamířil rovněž do kabin s trestem do konce utkání a Liberec nabídnutou přesilovku využil ke druhému gólu. Rychlovský, který se zkusil ještě ve druhé třetině vrátit do hry, po zápase v mixzóně popsal, jak inkriminovaný moment viděl

"Vypadl puk ze skrumáže a já jsem si všimnul Oscara Flynna za hráčem, tak jsem mu prohodil kotouč. Pak už jsem jenom viděl, jak na mě jejich obránce letí. Byl to mžik a já jsem nestihl vůbec zareagovat. Trefil mě a dopadlo to, jak to dopadlo," krčil rameny Rychlovský.

Sice se k velké radosti domácích fanoušků na led ve druhé třetině vrátil, odbruslil ale jen dvě střídání a opět zmizel v útrobách stadionu. "Byl jsem trochu mimo, naštěstí mě ale skoro nebolela hlava a neměl jsem ztuhlý krk. Chtěl jsem tomu dát čas, protože vím, že s hlavou to není sranda. O přestávce jsem byl v klidu a cítil se docela dobře, tak jsem to chtěl zkusit," uvedl.

"Odehrál jsem ale jen dvě střídání a jak jsem se rozproudil, cítil jsem, že to není ono. Nebyl jsem vtažen do hry, měl mžitky před očima a byl stále mimo. S trenéry i doktory jsme tak usoudili, že bude lepší, když půjdu ze zápasu dolů," dodal klíčový muž liberecké sestavy.

Krátce po utkání už ale Rychlovský vypadal o něco lépe. "Teď už se cítím de facto úplně v pohodě. Uvidíme ale, co to udělá, až se zase rozproudím a dostanu do zátěže. Přišlo mi, že jsem měl z levé strany špatné periferní vidění a nedokázal zaostřit. Byl jsem celkově otřesen, ale věřím, že v pátek budu připraven nastoupit. S doktory jsme domluveni, že si ráno dáme vědět, jak se budu cítit. Podle toho pak budeme dále postupovat," řekl reprezentační útočník s výhledem na páteční start čtvrtfinále na ledě Sparty.

Statistiky utkání. Livesport

Klíčem k úspěchu v rozhodujícím střetnutí byl opět začátek. Liberec dokázal navázat na oba povedené z venkovních duelů a již po pěti minutách hry vedl 2:0. "V obou zápasech v Olomouci jsme měli výborný vstup a říkali jsme si, že si to musíme přenést i na vlastní led. Myslím, že se nám to povedlo na výbornou," řekl Rychlovský, který již po 108 sekundách hry otevřel skóre, když využil zaváhání hostujícího kapitána Jiřího Ondruška při rozehrávce.

"Jejich obránce vyvážel puk a viděl jsem, jak mu to u modré čáry trošku skočilo. Dal si hokejku s pukem vedle sebe a já jsem bekčekoval, nadzvedl mu hokejku a sebral puk. Pak už jsem věděl, že jdu sám na branku a naštěstí se mi povedlo zakončit," popsal svou druhou trefu rodák z Vrchlabí.

Bílí Tygři se po Chomutovu stali teprve druhým týmem v historii soutěže, který v předkole dokázal po dvou domácích porážkách sérii otočit a postoupit. "Zápasy doma se nám hrubě nepovedly. I když to byly porážky až po prodloužení, tak jsme předvedli průměrný nebo spíš podprůměrný výkon. Proto jsem po druhé porážce říkal, že teď se musí ukázat náš týmový charakter. Naši lídři to následně vzali za správný konec, mají s těmito zápasy a situacemi obrovské zkušenosti. Nastavili v kabině hierarchii a jasný směr, kterým jsme chtěli od třetího utkání jít a všichni jsme to do puntíku plnili. Takhle stmelený tým jsem dlouho neviděl," pochvaloval si dvaadvacetiletý liberecký odchovanec.

Po velkém obratu tak nyní jeho tým čeká atraktivní série s jedním z největších aspirantů na titul. "Se Spartou to jsou vždy třaskavé boje, máme s ní už nějakou historii. Myslím si, že když budeme pokračovat tak, jak jsme sérii s Olomoucí končili, tak se nás může bát každý mančaft v lize. Dobře si odpočineme a maximálně se na Spartu připravíme. Je to pro nás odměna za to, že jsme se nevzdali a dokázali sérii otočit,“ dodal Rychlovský.