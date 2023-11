Kousal ukončil gólové sucho a po výhře zářil: Takhle jsem se nikdy v kariéře neradoval

Pavel Kousal (25) se gólem a asistencí podepsal pod výhru Sparty nad Litvínovem 3:1 a po utkání přiznal, že měl z branky mimořádnou radost. Gól při plném počtu hráčů na ledě totiž vstřelil naposledy 13. října také shodou okolností proti Severočechům. Od té doby se trefil pouze jednou při power play soupeře.

"Měl jsem trošku pauzu. Když nepočítám gól do prázdné, tak jsem se prosadil naposledy proti Litvínovu, což je celá čtvrtina (základní části). A to je špatné," vyprávěl Kousal po utkání. "V podobné situaci dva na jednoho jsem byl v minulém zápase v Liberci za stavu 5:4 a chtěl jsem nahrávat. Tak jsem si řekl, že už musím vystřelil a dát gól. Jsem rád, že mi to tam padlo," dodal český reprezentant.

Že má radost z branky, bylo vidět podle jeho reakce. "Takhle jsem z gólu myslím nikdy v kariéře neradoval," přiznal Kousal. "Snažím se střílet, i když bych se do toho mohl tlačit o trošku více. Doufám, že teď přidám další a další branky," přál si. Zároveň ale řekl, že i přesto, že se mu v koncovce nedařilo, nechtěl měnit své zvyky a svou hru. "Je blbost něco měnit a zaobírat se tím, když vím, že to vždy fungovalo."

V zápase nakonec padly jen čtyři branky, šancí si přitom oba týmy vytvořily mnohem více. "Myslím si, že jak my, tak oni jsme mohli přidat nějaké góly navíc. I pro diváky by to bylo atraktivnější. Když to přeženu, mohlo to být 6:3, ale dobře jsme ubránili oslabení," poukázal Kousal na jednu z klíčových pasáží utkání.

Na přelomu první a druhé třetiny totiž Sparta hrála hned pětkrát v oslabení. Inkasovala ale jen jeden gól. "Oslabení nás zdobí celou sezonu, ale myslím si, že tam měli dobré šance. Podržel nás Pepa Kořenář a v nějaké přesilovce jsme je tam nenechali se ani usadit."

Sparta se v domácím prostředí představila poprvé po třech týdnech a utkání sledovala 16 683 diváků v téměř vyprodané 02 areně. "Bylo mi vedro jako sviňa, ale jinak to bylo super. Fanoušci fandili a doma je to vždy lepší, než se někam hnát autobusem. Doufám, že bude tolik lidí chodit pořád," zmínil Kousal.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Pražané se vyrovnali i s absencí dvou nemocných útočníků základního kádru Vladimíra Sobotky a Miroslava Formana, kvůli které trenér Pavel Gross pozměnil složení jednotlivých formací. "Je super, že se dokážeme zastoupit a víceméně každý zápas rozhoduje někdo jiný. Asi by to tak mělo být. Třeba nebudou hrát ani příště a z pověrčivosti je necháme doma."

Utkání ozdobil i odvolaný faul hostujícího Martina Havelky, jenž zrušil možný trest pro kapitána Sparty Michala Řepíka ve 49. minutě utkání za nerozhodného stavu 1:1.

"Hrál jsem s ním v mládežnické repre, takže jsem za ním jel a hned jsem mu říkal, že je to dobré. Ještě to bylo v naší přesilovce, což se moc nedělá. Za mě hezké gesto. Třeba bude teď všude jako Ronaldo," ocenil Kousal rozhodnutí Havelky a přirovnal jej v portugalské fotbalové hvězdě. Ronaldo v pondělním utkání asijské Ligy mistrů odvolal penaltu, kterou rozhodčí odpískal po zákroku na něj.