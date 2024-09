Vedení 3:1 by se v hokeji nemělo ztrácet, mrzelo Barinku po zápase proti Pardubicím

Favorita měli na lopatě, ale po pardubické smršti ze závěrečné desetiminutovky hokejisté Vítkovic zůstali bez bodu. Východočeši třemi brankami během šesti minut v třetí části obrátili zápas na ostravském ledě z 1:3 na 4:3. Podle dvougólového útočníka Marcela Barinky (23) si Ostravané musí příště dát na podobné ztráty pozor.

"Hodně to mrzí. Vedení 3:1 by se v hokeji nemělo ztrácet. Je to už dobrý náskok, ještě proti tak dobrému týmu. Bohužel jsme si to nechali utéct a nemáme nic. Je to sice dobrá zkušenost, ale takové třetí třetiny už se nesmí opakovat," řekl Barinka.

Vítkovice až na pátý pokus v sezoně nebodovaly. "Extraliga je letos dost vyrovnaná a každý může hrát s každým. Myslím, že připraveni jsme dobře. Jestli jsme se toho stavu 3:1 nezalekli? To se lehce po zápase říká, když to takhle dopadlo. Když máme vedení, musíme zapnout a bojovat jeden za druhého, aby se to neopakovalo," mínil Barinka.

Statistiky utkání. Livesport

Barinka k dramatu přispěl dvěma góly. Oba vsítil v přesilových hrách, které jsou v úvodu sezony pro tým z Ostravy nečekaně silnou zbraní. Vítkovice jen v úvodním kole proti Plzni využily jednu, proti Liberci a Třinci po dvou a Olomouci daly z početní výhody dokonce čtyři góly.

"Skoro dennodenně je trénujeme s asistentem trenéra. Zatím nám přesilovky jdou, za což jsme rádi. Můžete si jimi v každém zápase samozřejmě dost pomoct. Jen doufám, že to tak půjde dále a budeme v nich stejně produktivní jako doteď," uvedl Barinka, pro kterého to byly premiérové trefy v ročníku.

Barinkův gól na 2:1 však zaváněl vysokou holí, kterou prakticky z brankové čáry ze vzduchu sklepával puk sražený pardubickým bekem Andrejem Šustrem. Rozhodčí pak moment rozebírali u videa. "Nemyslím si, že ta hokejka byla vysoko. Abych řekl pravdu, tak jsem byl tak na 95 procent přesvědčený, že to gól bude," prohlásil Barinka.

