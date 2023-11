Snažíme se být pozitivní, musíme dát nějaké šeredné góly, řekl po porážce Král

Trenér Richard Král (53) zahájil angažmá v Mladé Boleslavi porážkou. Stejně jako jeho předchůdce Jiří Kalous (58) i další bývalí koučové středočeského týmu poznal, že Bruslaři mají problém s produktivitou. V dohrávce 16. kola Mladá Boleslav prohrála s Hradcem Králové 0:3. Trenér ale v rozhovoru s novináři po zápase řekl, že věří, že jeho noví svěřenci opět začnou střílet branky a týmu se bude dařit jako v dobách, kdy v něm sám hrál.

"Trenéři během sezony většinou přichází do týmů, kterým se nedaří. Tak to prostě je. A že jsme v Bolce? Mám dobré vzpomínky na tři a půl roku, které jsem tady strávil. Většinou to bylo s dobrými výsledky, tak věřím, že na to navážeme," řekl Král. Je připraven udělat vše pro to, aby mužstvo začalo fungovat. "Snažíme se být pozitivní, aby si kluci věřili a nebáli se hrát hokej. Chceme, aby měli daleko větší drajv do brány, a musíme dát nějaké šeredné góly, jako jsme dnes dostali," uvedl.

Mladá Boleslav má ze všech extraligových týmů nejvyšší procentuální úspěšnost hry v početní výhodě, dnes ale nedokázala skórovat ani v dlouhé přesilovce pět na tři. "Přesilovky tady byly skvělé. Na začátku byla úspěšnost asi 37 procent, což je dlouhodobě neudržitelné. Dnes nám nevyšly, nepomohly jsme si a musíme na nich pracovat. Musíme ale pracovat na hodně věcech a snažit se zlepšit koncovku. Chodit více do brány, i když dnes to bylo celkem slušné," řekl Král.

Statistiky utkání. Livesport

Bruslaři si připsali šestou porážku za sebou a zejména v první třetině se jim nedařilo. "Na začátku bylo vidět, že jsme se zbavovali kotoučů, kterých jsme se zbavovat nemuseli. O přestávce jsme klukům říkali, ať hrají na kotouči a nebojí se hrát s pukem. Další dvě třetiny byly daleko sebevědomější," podotkl bývalý vynikající útočník. "Závěr byl slušný, jen bohužel bez gólu," řekl Král.

Nastane další pohyb

Středočeši v reprezentační přestávce udělali jednu změnu v kádru, když vyměnili obránce Radka Jeřábka za Petra Gewieseho. V nejbližší době zřejmě nastane další pohyb. "Určitě nějaké takové věci řešíme nebo máme nějaké tipy. Nechceme ale dělat něco unáhleně. Jsem tady týden a tým poznávám. Určitě budeme pracovat na složení jednotlivých formací. Kdo s kým si sedne," uvedl Král.

Dnes tým nastoupil téměř v identickém složení útočných formací jako před reprezentační přestávkou, kdy tým vedl asistent Václav Pletka. "Už předtím, než jsem přišel, tak jsme měli velkou marodku a hodně hráčů nehrálo. Sestava se měnila, takže jsme se s Vencou rozhodli udělat sestavu tak nějak, jak by mohla fungovat. Zachovat vazby, které byly. Určitě na tom ale budeme pracovat a třeba nám z toho vypadne něco úplně jiného," řekl Král.

Mladé Boleslavi teď příliš nenahrává ani los soutěže. Do konce měsíce ji čekají souboje s Litvínovem, Třincem nebo Pardubicemi. Tedy s týmy z čela tabulky. "My jsme dole, takže pro nás je každý tým silný," podotkl Král s úsměvem. "Je to jedno. Když zahrajeme dobře, něco nám tam spadne a budeme mít trošku štěstíčka, tak jsme schopni porazit kohokoliv," dodal vážněji.

Tabulka Tipsport extraligy