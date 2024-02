Smoleňák o baráži: Budeme se muset hodně probudit. Zkritizoval i dlouhou pauzu

Kladno si potřetí za sebou zahraje baráž o záchranu extraligy, pro jeho kapitána Radka Smoleňáka (37) půjde o premiéru v české prolínací soutěži. Smutnou jistotu získali Středočeši po dnešním debaklu 0:5 s Mladou Boleslaví. Podle zkušeného útočníka jeho tým srážel fakt, že často v úvodech zápasů prohrával, a nechápe dlouhou, pětačtyřicetidenní prodlevu mezi koncem základní části a začátkem baráže.

"Nevím, kdo tu pauzu vymyslel. Nějaký mág. Někdo od stolu rozhodl a my budeme muset čekat. Sami jsme se do toho dostali, takže si to musíme vyžrat, ale určitě to nedává smysl nikomu," prohlásil naštvaně Smoleňák.

Sám podobný model ještě nezažil, Kladno už ano. A pro extraligový tým dlouhá přestávka skýtá výhodu odpočinku proti vítězi první ligy, který se rval v play off. "Já jsem v této situaci poprvé, nevím, jak se na to trénuje. Nebude to snadné. Kdokoli na nás vyjde z první ligy, bude nažhavený a na vítězné vlně. Já zažil dvě baráže ve Švédsku, kde se hraje hned, tam to je válka,“ přiblížil bývalý hráč Timry a MODO.

Podle Smoleňáka nerozhodlo o kladenské účasti v baráži páteční středočeské derby. Případná výhra by Rytířům dala jen teoretickou naději na únik z posledního místa, čtyři kola před koncem by ztrácela na předposlední Mladou Boleslav devět bodů. Teď už je rozestup patnáctibodový, tedy nedostižný.

"Vůbec to nebylo o dnešním zápase. Nechci říct, že až tolik neřešil, ale posledních pětadvacet až třicet utkání jsme měli výsledky, jaké jsme měli. Můžeme být naštvaní jen na sebe. Na to, co předvádíme na ledě. Na to, že jsme hráli tak žalostně, že jsme se do baráže dostali," zdůraznil autor letošních 15 gólů.

Tým trenéra Otakara Vejvody prohrával s Mladou Boleslaví už po 10 minutách 0:3. "Ze čtyř střel jsme dostali tři góly, nechali jsme je jezdit dva na jednoho. Je to odraz nějaké naší herní disciplíny, našeho úsilí," poznamenal Smoleňák. "Tohle se opakuje dlouhodobě. Věčně prohráváme a pak se to snažíme honit. Není to pro nás dobrá vizitka. Budeme se muset hodně probudit, abychom byli připravení na baráž," řekl.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Poslední čtyři kola základní části extraligy bere kapitán Rytířů jako šanci na vzpruhu. "Jakýkoli bod by byl povzbuzením do čtyřicetidenní šichty, která nás čeká. Všichni hrajeme za Rytíře. Každý by se měl zamyslet, jakou reklamu a parádu dělá svému jménu. Tyto čtyři zápasy ukážou, kdo to myslí vážně a jak kdo bude bojovat za logo vepředu," apeloval hráč, který Kladno posílil až v průběhu sezony z Hradce Králové.

Na záchraně Rytířů mu záleží. "Jsem Kladeňák, vyrostl jsem tady, je to moje město, které mám rád. A vůbec si nedokáži představit nic jiného než úspěch. I kdybychom měli hrát na pět lidí, musí si nechat rozbít držky," burcoval už v předstihu.

Netuší, jestli se do hry znovu zapojí Jaromír Jágr. "Když je Jarda na ledě, je to velká vzpruha. I mimo něj. Tohle bych nechal čistě na něm. Ale opakuji: Jarda Nejarda, Smoleňák Nesmoleňák, pro mě je důležité, abychom to tady ukopali, ať hraje kdokoli," burcoval Smoleňák.