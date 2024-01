Sparta podruhé v sezoně zapsala dvě prohry v řadě. Dřelo to, uznal dvougólový Horák

Sparta si v Mladé Boleslavi připsala druhou soutěžní porážku za sebou, což se jí v extraligové sezoně stalo teprve podruhé. Roman Horák (32) přiznal, že výkon týmu nebyl dobrý. Útočník, jenž dal v úterý oba góly Pražanů, však zároveň věří, že už v pátek v Českých Budějovicích sparťané opět zaberou a dosáhnou na další body.

"Bohužel jsme na začátku neměli dobrý pohyb a dostali dva góly po skrumáži, po střele od modré a dorážce. Pak už jsme zápas jen dotahovali. Dokázali jsme se dostat zpátky i za stavu 1:3 a využili nějaké přesilovky, což je vždycky pozitivní. Ale bohužel už jsme zápas na konci nedotlačili," řekl Horák novinářům po porážce 2:3. "Nebyl to z naší strany žádný dobrý zápas. Stejně jako minule proti Varům to trošku dřelo," uznal.

Jedním ze zlomových momentů byl třetí gól Bruslařů, který padl jen 59 sekund poté, co Sparta snížila na 1:2. "Vždycky je zbytečné, když si necháte dát rychlý gól po snížení. Když snížíte a necháte si soupeře zase odskočit na dva góly. Pak je těžké to dotahovat," litoval.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Dalším problémem byla vyloučení. "Po druhé třetině jsme si řekli, že chceme nastoupit agresivně a více bruslit, ale začali jsme třemi zbytečnými fauly, což nám rozhodně nepomohlo. Půlku třetiny jsme se bránili, takže se potvrdilo, že naše fauly jsou občas problém," pokrčil rameny.

Zřejmě jediným pozitivem byla využitá početní výhoda, v předešlých třech zápasech Sparta nedokázala potrestat ani jeden faul soupeřů. "Před zápasem jsme viděl, že máme úspěšnost asi 17,9 procent, což na tým, který máme, určitě není dobré. Musíme na tom každý den pracovat a dnes nám tam alespoň padl první gól a druhý chvilku po skončení přesilovky. Je to asi jediné pozitivum."

Odchovanec Českých Budějovic se postaral o obě branky Sparty. "Jsem rád, že jsem mohl alespoň trošku pomoct týmu dotáhnout se na dostřel, ale bohužel to nakonec nedopadlo. Je hezké, že jsem je dal, ale nic si neodvážíme," řekl zkušený útočník, který je s 15 brankami nejlepším střelcem Pražanů.

Sparta momentálně bojuje s řadou absencí klíčových hráčů, dnes z utkání odstoupil i nemocný Vladimír Sobotka. "Sob je na extraligu velice nadstandardní hráč. Když vám vypadne takový hráč, který je výborný na buly a režíruje přesilovku, je to znát. Všichni vnímají, jen když je na ledě. Situace je ale taková, jaká je, a my si musíme poradit," podotkl Horák.

Plnou marodku bere jako fakt. "Nic s tím neuděláme, absencí je hodně. Doufáme, že se kluci vrátí dřív než později. My musíme makat s tím, co máme. Je to občas těžké spíš proto, že pořád musíte něco měnit. Třeba i přesilovku. Každopádně máme na Spartě natolik kvalitní hráče, aby se zraněné pokusili zastoupit. Když vám ale vypadne hráč jako Sob, je to prostě složitý. To si nemusíme nic nalhávat."

Další utkání Spartu čeká již v pátek, kdy se představí na jihu Čech. "Chceme vyhrát každý zápas, o tom žádná. Teď jsme podruhé prohráli dva zápasy v sezoně a chceme se zase vrátit na vítěznou vlnu. Víme, že Budějovice hrají doma výborně, takže to bude další těžký zápas, na který se musíme připravit."