Týden v extralize: Varaďovo odvolání, řádění v prodloužení a neprůstřelný brněnský mladík

Hokejová extraliga vstupuje do nového týdne se staronovým lídrem, na jeho lavičce ale překvapivě vládne nový trenér. Pardubice se po třech výhrách posunuly zpět před Spartu, pohodovou atmosféru však na východě Čech nečekejte. Vedení Dynama náhle ukončilo spolupráci s Václavem Varaďou a na jeho místo dosadilo Marka Zadinu. Zpět v čele tabulky jsou Pardubice hlavně kvůli řádění Martina Kauta v prodloužení. Kdo další si v týdnu podmanil nastavený čas a po kolika letech si spolu zahrají lotyšští bratři Bukartsovi? To se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Zemětřesení v Pardubicích

Když na začátku loňského května Václav Varaďa podepsal v Dynamu dlouholetou smlouvu, málokdo čekal, že na lavičce východočeského klubu neodkoučuje ani jeden zápas v play off. Spojení nejúspěšnějšího extraligového trenéra s ambiciózním klubem dávalo smysl a z Pardubic udělalo hlavního favorita na titul. Od začátku ale panovaly nejistoty, jak se v klubu snesou dvě velká ega. Od čtvrtka je jasné, že se dlouhodobě tolerovat nedokážou.

Majitel Dynama Petr Dědek platí za hokejového nadšence, který se nebojí v klubu utopit desítky milionů. Zároveň však očekává okamžitý úspěch a má rád poslední slovo i ve sportovních záležitostech.

Varaďa je trenér, za kterého hovoří výsledky. S Třincem během svého pětiletého působení získal tři tituly, ale zároveň z klubu odcházel v napjaté atmosféře s pověstí kouče, který bezmezně věří svým metodám a příliš nebere ohled na okolí.

A s tímto přístupem v Pardubicích narazil. Okolo Enteria areny se již delší dobu šuškalo, že ne všechno funguje tak, jak má, nikdo ale nepředpokládal, že by věci nabraly tak rychlý spád. Zvlášť s blížícím se vrcholem sezony.

Ve středu Dynamo před zaplněnou O2 arenou přehrálo Spartu 2:1 v prodloužení a výkonem dalo jasně najevo, že zbytečné ztráty z posledních týdnů jsou ty tam. Radost z vítězství ale netrvala ani 24 hodin. Klub ve čtvrtek oznámil, že s Varaďou okamžitě rozvázal smlouvu a jako nástupce vybral dosavadního asistenta Marka Zadinu.

Ten přitom mohl být jednou z několika postav, které klub kvůli neshodám se svérázným kolegou opustily. Už dříve se kvůli osobním antipatiím rozloučili bývalí hráči Dynama Jan Kolář a Petr Sýkora. "Byly tam nějaké věci nejenom se mnou, ale nechtěl bych to komentovat. Jsou to interní záležitosti," řekl k situaci Zadina.

Varaďa se jako první trenér v historii hokejové extraligy pakoval i přesto, že se s týmem držel na druhém místě. Až doposud byli nejlépe postavenými odvolanými trenéry Jan Neliba, Alois Hadamczik a Uwe Krupp, kteří o práci přišli na průběžné třetí pozici.

Pardubice na jeho konec zareagovaly nejlépe, jak mohly. V pátek otočily nepříznivě se vyvíjející zápas v Karlových Varech, kde smazaly tříbrankové manko a vyhrály 4:3 v prodloužení. A v neděli na domácím ledě porazily Třinec 5:3.

Zadina o svém prvním víkendu v pozici hlavního kouče získal pět bodů a pomohl východočeskému celku zpět do čela extraligové tabulky. Dynamo drží šestizápasovou vítěznou šňůru a před Spartou má dvoubodový náskok.

Králové prodloužení

V Pardubicích ještě chvíli zůstaneme. Východočeši v uplynulém týdnu vyjeli ke dvěma venkovním utkáním, která měla velmi podobný průběh. Dynamo v obou prohrávalo, v obou rozhodovalo prodloužení a v obou vstřelil rozhodující branku Martin Kaut.

Útočník, jenž se před sezonou vrátil z NHL, potvrdil skvělou novoroční formu a jako teprve třetí hráč v extraligové historii rozhodl prodloužení dvou po sobě jdoucích zápasů. Ve středeční dohrávce na Spartě navíc vstřelil vítěznou branku už po 11 sekundách nastavení a zařadil se mezi šest nejrychlejších střelců od zavedení prodloužení.

Utkání v O2 areně rozhodl pohlednou individuální akcí. Po úvodním buly ve střední třetině zavezl puk do útočného pásma, prohodil si ho mezi dvěma soupeři a ranou zápěstím překonal gólmana Josefa Kořenáře. "Vždy to je o hlavě, já si teď věřím dost. Když mi to Čero (Peter Čerešňák) přihrál, tak jsem hned věděl, že to chci poslat do brány," líčil po zápase Kaut.

Jubilejní desátý gól v nastaveném čase dal v pátek proti Českým Budějovicím Martin Růžička. Třinecký lídr jako první hráč v extralize nasázel dvouciferný počet branek v prodlouženích a přesný zásah ho navíc posunul do čela ligové produktivity.

Osmatřicetiletý forvard po 30 sekundách nadstavby vyvezl puk z útočného pásma, obkroužil střední třetinu, ve které nabral rychlost a přechytračil českobudějovickou obranu. Dostal se před Dominika Hrachovinu a v úniku se nemýlil.

“Úplně jsem to tak neplánoval, ale otevřelo se to přede mnou, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Sil jsem už moc neměl, ale povedlo se,” řekl útočník, jenž podesáté v kariéře překonal hranici 40 bodů.

Bratři v triku

Po třech letech se bratři Bukartsové opět setkali v jednom týmu. Po společném působení v Dinamu Riga v sezoně 2020/2021 se cesty bronzových medailistů z posledního světového šampionátu střetly ve Vítkovicích. Starší z bratrů Roberts v Ostravě působí již třetí sezonu, mladší Rihards se k výběru trenéra Pavla Trnky připojil ve čtvrtek.

Ostravský tým po skvělé uplynulé sezoně výsledkově strádá a v extraligové tabulce mu patří až 12. místo. Od mladšího z bratrů Bukartsových si vedení Vítkovic slibuje posílení ofenzivní kvality mužstva i nastartování bratra Robertse, který se po vydařeném minulém ročníku bodově trápí. Ve 33 zápasech nasbíral jen 12 bodů za devět branek a tři asistence.

“Rihards je velice kvalitní a zároveň zkušený útočník. Je to dlouholetý lotyšský reprezentant, v minulosti hrával v zámoří a vyzkoušel si i německou nejvyšší soutěž. K nám přichází ze Švýcarska. U nás ve Vítkovicích bude mít důležitou roli tak jako měl v lotyšské reprezentaci, kterou na jaře svými jedenácti body v deseti utkáních dotáhl k bronzové medaili na mistrovství světa,” připomněl loňský světový šampionát vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček.

V prvních dvou zápasech naskočil Rihards po boku staršího bratra, ani jeden z nich ale nebodoval. Vítkovice z duelů proti Kometě a Litvínovu vytěžily jednu výhru a navýšily svůj náskok na třináctou Mladou Boleslav na 10. bodů.

Hráči týdne

Daniel Voženílek (Třinec)

Blíží se play off a Daniel Voženílek podle všeho nabírá loňskou formu. V posledních dvou zápasech třinecký útočník nasbíral šest bodů a hlavně v nedělním šlágru proti Pardubicím ho bylo plné hřiště.

Střílel, srážel se, vymýšlel šance pro spoluhráče. Svým tradičně aktivním hokejem se na východě Čech podepsal pod všechny tři branky Ocelářů a po zápase litoval, že Slezané nedokázali lépe zachytit pardubický drtivý vstup do zápasu.

“Napadalo nám to tam. Dali nám jeden gól, pak druhý, třetí. Potom jsme hru vyrovnali, začali jsme je přehrávat. Dali jsme nějaké góly, zápas jsme zdramatizovali, ale domů žádné body nevezeme,” řekl druhý nejproduktivnější hráč Třince.

Právě on měl na zdramatizování závěrečné třetiny výrazný podíl. V duelu dal dvě branky, tu třetí připravil pro Martina Růžičku a vylepšil svou sezonní bilanci na 33 bodů. Zároveň také potvrdil, že proti Pardubicím se mu tradičně daří. Jako by chtěl ukázat, že východočeský klub udělal chybu, když se ho před necelými čtyřmi roky definitivně zbavil.

Svou aktuální pohodu Voženílek potvrdil v oslabení sedm a půl minuty před koncem základní hrací doby. Po chybě v pardubické rozehrávce ujel obráncům a samostatný únik zakončil kličkou ve stylu Petera Forsberga.

“Minulý rok jsem chtěl několikrát Romana Willa překvapit při nájezdu střelou. Ani jednou mi to nevyšlo. Teď jsem chtěl vymyslet nějakou kličku. Povedlo se to, ale jak říkám, k bodům to stejně nepomohlo,” prozradil v rozhovoru pro klubový web Voženílek.

Jan Kavan (Brno)

Brno při absenci Dominik Furcha vytáhlo z juniorky brankářský trumf. Osmnáctiletý Jan Kavan ve třech zápasech uplynulého týdne inkasoval vždy jediný gól a pomohl brněnskému týmu k devíti bodům. Kometa v nabitém týdnu zdolala Liberec, Vítkovice i Litvínov a na přemožitele čeká již pět zápasů.

Kavan se v posledních dvou kláních blýskl shodně 35 zákroky a úspěšností přesahující 97 procent. Osmnáctiletý mladík tak prohání nejlepší gólmany soutěže. Z brankářů, kteří naskočili alespoň do deseti duelů, má lepší úspěšnost zákroků jen Dominik Pavlát a v průměru obdržených branek na zápas je Kavan s číslem 2,12 šestý nejlepší.

“Už jsem si na tu soutěž zvykl. Tím, že chytám několikátý zápas, se každou minutou cítím líp a líp. Snažím se jít zákrok od zákroku a i když tam nějaký gól padne, snažím se mít čistou hlavu,” popsal pro klubový web Kavan.

Nejblíž premiérové nule mezi dospělými byl mladý brankář v pátek proti Vítkovicím, kdy inkasoval až v úvodu třetí třetiny za rozhodnutého stavu 5:0. “Přiznám se, že jak to bylo po druhé třetině 5:0, myslel jsem si, že to pro mě bude trochu volnější. Ale mám rád podobné zápasy, kde jsem pořád v tempu a jde na mě hodně střel. Je to pro mě lepší, než abych měl třeba jen deset zákroků,” líčil spokojený gólman.

Jakub Flek (Brno)

V novém kalendářním roce byste v extralize marně hledali hokejistu s lepší formou. Jakub Flek svou rychlostí deptá obrany soupeřů a v osmi zápasech nasbíral již 15 bodů. V uplynulém týdnu vstřelil tři góly přidal stejný počet asistencí a posunul se na čtvrté místo ligové produktivity.

Při vysoké výhře 7:1 nad Vítkovicemi dal šikovný forvard podruhé v sezoně dva góly v jednom zápase a nashromáždil tři body. "Není to ale jen moje zásluha, je to práce celého týmu. Skvěle nám chodí přesilovky, sedli jsme si v lajně, řekli jsme si, co kdo chce a potřebuje. Od toho se vše odvíjí, takž jsem rád, že se mi daří, ale není to jen o mě," řekl brněnský tahoun.

Kometa táhne osmizápasovou bodovou sérii a je aktuálně nejúspěšnějším extraligovým týmem. V tabulce se svěřenci Jaroslava Modrého posunuli už na šesté místo a na čtvrtý Litvínov mají už pouze čtyřbodové manko.

“Dá se říct, že nyní hrajeme náš nejlepší hokej v této sezoně. Každý z nás si na ledě plní to, co má a výsledky tomu odpovídají. Nejen ty výhry, ale i výkony při těsných prohrách se Spartou a Pardubicemi. Jsme odměnění za naši práci,” uvedl útočník s 75 reprezentačními starty.