Trvá, než se v mých letech zase zahřeju, vtipkoval Kovář po návratu do branky Sparty

Kovář se po zásahu pukem do krku vrátil ve středu do branky Sparty.

Takřka tři týdny uplynuly od děsivě vyhlížejícího okamžiku, kdy liberecký Jaroslav Vlach (31) vypálil na oporu Sparty Jakuba Kováře (35) a zkušeného gólmana zasáhl smolně do krku. Zraněného Kováře odvezli na nosítkách a musel si počkat, než mu zdravotní stav dovolí návrat do bojů o body. Nakonec se do akce vrátil proti stejnému soupeři. Úspěšně. Ve středu vychytal Bílé Tygry a pomohl k výhře 4:1. V rozhovoru s novináři však připustil, že to pro něho nebylo úplně snadné.

"Bylo to znát, že jsem z toho na chvíli vypadl. V mých letech už není jednoduché rozbíhat za chodu ten dieselový motor," pousmál se Kovář. "Trošku to vždycky trvá, tím spíš v zimě. Motor je trošku studený a je třeba ho zahřát. Jsem rád, že jsem se dnes zahřál a vyhráli jsme, teď už to snad poběží dobře dál," dodal.

Liberec držel přitom bezchybným výkonem dlouho na nule. "Nemyslím,že to byl úplně nějaký zápas, v němž bych musel chytit jasných deset gólů, spíš to bylo o té trpělivosti, abych byl připravený na ty důležité chvíle," řekl Kovář, jenž se však ve druhé třetině zaskvěl skvělou reakcí při zákroku proti ráně Jayce Hawryluka z první. "To byla asi nejdůležitější pasáž – ubráněná přesilovka Liberce ve druhé třetině," přitakal Kovář.

Přehled utkání Sparta Praha – Liberec 4:1

Jeho kouzlo pak ale hned v nástupu do třetí části zlomil v čase 40:26 dokonale přesnou ranou na bližší tyčku Tomáš Filippi. "Ten gól mě hodně mrzí, přinesl velké zdramatizování toho zápasu. Ale jsem moc rád za kluky, jak to nakonec dopadlo, všichni jsme rádi, že jsme vyhráli," uvedl Kovář.

Po nepříjemném zásahu kotoučem už se cítí relativně v pořádku. "Dostal jsem do krční tepny. Musím říct, že je to pořád bolestivé, ale už mě to nijak neomezuje. Tím, jak mě trefil puk, tak mi to na chvíli vzalo kyslík. Proto jsem se skácel a byl chvíli v bezvědomí, ale vyšetření ukázalo, že k žádným zraněním nedošlo, takže šlo pak už jen o to, abych se dal pomalu dohromady," připomněl Kovář.

"Bolelo to ale hodně, nemohl jsem otáčet hlavou, měl jsem ten krk hodně oteklý a ne zrovna dobře se mi jedlo. Měl jsem i bolesti hlavy, byl to nepříjemný stav, protože z toho pádu na led jsem měl dost možná i mírný otřes mozku. Nebylo to jednoduché. Na druhou stranu – jsou mnohem horší věci," prohlásil Kovář.

Návrat nemusel uspěchat. Velmi dobrými výkony ho zastoupil parťák Josef Kořenář. "To je samozřejmě moc důležité – mít dva gólmany, kteří jsou schopní do toho vlétnout a podržet tým. A Pepa měl ten leden velice dobrý," ocenil Kovář.

Vyzdvihl, jak dnes hráli spoluhráči před ním. "Zápas se skládá ze spousty důležitých věcí. A kdyby kluci jakoukoliv maličkost neudělali naplno a podcenili ji, mohlo to taky skončit 2:2. Pomohl nám přesilovkový gól, pak Krejča (Jakub Krejčík) střílel, Najmič (Ondřej Najman) to krásně tečoval a dal rozhodující gól," uvedl Kovář.

Sparťané stáhli náskok Pardubic zpátky na osm bodů, v pátek se mohou případným úspěchem v přímé bitvě na východě Čech přiblížit ještě o něco více.

"Pošilháváme – nebo tedy já osobně – po tom samotném vzájemném utkání, nikoliv po tabulce. Je mi úplně jedno, jak na tom v tabulce jsme v porovnání s nimi. My víme, jaký máme náskok na třetí Třinec, když už jsme v téhle pozici. Základ je uhrát to čtvrtfinále, první dvojka je super," řekl Kovář.

"Pardubice nám utekly a mají nějaké zápasy k dobru, ale v pátek to pro nás bude výzva, těšíme se na to. Jestli je to pro nás test? Každý zápas, který hrajeme, je test. Nemá cenu snižovat nějak snižovat ostatní soupeře a říkat, že testem je jen ten nejlepší tým. Otestuje tě úplně každý soupeř," prohlásil Kovář.