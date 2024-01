Litvínov nestačil na Pardubice, Sparta padla potřetí v řadě a ztrácí už osm bodů

Souboj čtvrtého Litvínova a vedoucích Pardubic vyzněl lépe pro lídra extraligy. Dynamo na severu Čech zvítězilo 3:1 a po zaváhání druhé Sparty, která padla v Českých Budějovicích a připsala si třetí porážku v řadě, vede tabulku už o osm bodů. Třinec si poradil s Plzní a vyhrál pátý domácí zápas za sebou, Marek Mazanec vychytal první nulu v sezoně. V boji o vyhnutí se baráži neuspěl ani jeden z ohrožených celků – Mladá Boleslav podlehla Liberci a Kladno nestačilo na Olomouc. Kometa po mohutném finiši přemohla Mountfield HK v prodloužení.

V úvodní třetině kralovaly obrany a brankáři neměli moc práce. Jediný gól padl v poslední sekundě přesilové hry, ve které Helewka tečoval Kundrátkovu střelu od modré čáry. Domácí mohli udeřit v prostřední třetině i ve své druhé přesilové hře v utkání, ale Hlavaj zneškodnil pokusy Růžičky i Ciencialy. Na opačně straně se ocitl v největší šanci Rekonen po přihrávce Poura zpoza branky. Mazanec se ale stihl proti střele zblízka včas přesunout.

Ke druhému gólu Ocelářů pomohl Holešinský, který nezkrotil odražený puk od zadního mantinelu. V prostoru u pravé tyčky se zmocnil kotouče Čacho a posunul jej Draveckému, který zakončoval do odkryté branky. Mazanec se vytáhl v úvodu třetí třetiny, když zneškodnil Schleissovi střelu z mezikruží i dorážku. Hlavaj s vypětím všech sil zastavil Voženílka, který nejdřív tečoval a poté objel branku, kde jej na poslední chvíli zastavil beton brankáře.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

O chvíli později radoval Helewka ze své druhé trefy. Kanadský útočník se prodral k brance Plzně, ustál souboj s Kvasničkou a byť se dostal se zády k Hlavajovi, tak zakončil. Než ale vystřelil z otočky, tak padají Kvasnička posunul branku a puk překročil čáru v oblasti levé tyčky. Rozhodčí signalizoval gól, ale po zhlédnutí záběrů na videu jej neuznal. Hlasatel zdůvodnil verdikt, že puk neprošel zcela za brankovou čáru.

Domácí se ale brzy dočkali třetí branky: Voženílek vybojoval puk a uvolnil na levé straně Růžičku, který skóroval ve čtvrtém utkání za sebou. Třinci patřila třetí třetina, aktivní hrou nepouštěl soupeře do výrazných šancí a udržel tak pro Mazance první nulu.

Už po 26 sekundách fauloval Baránek a hosté hráli přesilovku. Během ní Zohorna bekhendovou dorážkou minul odkrytou branku, velkou šanci měl rovněž při dorážce Hyka, ale Litvínovští na poslední chvíli jeho pokus zblokovali. Záhy poté, co byli domácí v plném počtu, měl ideálně mezi kruhy nabito Demel, gólman Will ho však vychytal.

V šesté minutě zakončoval po vlastní zblokované nahrávce Zygmunt a Will předvedl skvělou reakci, když kotouč na poslední chvíli vykopl levou nohou. V osmé minutě se na něho řítil Urban, ale Hájek mu přizvedl hokejku a zakončení mu znemožnil. Těsně před přestávkou už se Severočeši dočkali. Po Sedlákově faulu hráli svou první početní výhodu a po pouhých 16 sekundách ji ukončil Kirk přesnou ranou z kruhu do horního růžku.

Během druhého dějství přišel obrat. Ve 24. minutě vybojovali hosté puk, ihned vyrazili na zteč, Sedlák v přečíslení připravil ideální pozici k zakončení pro Pánika a ten svou úlohu trefit odkrytou branku bez potíží zvládl. Sedlák tak díky asistenci bodoval už ve dvanáctém utkání za sebou. Vzápětí potrápil Vála dvěma nepříjemnými pokusy Tomka, strážce domácího brankoviště si však dokázal poradit.

Litvínov pak nevyužil přesilovku a ve 32. minutě se přihlásil o slovo opět pardubický kapitán Sedlák, když přesměroval mimo Tomkův dosah Válovo nahození a hosté šli do vedení. Ve 38. minutě předvedl skvělou reakci Will. Po Baránkově ráně, jež přišla s koncem Zohornova trestu, se kotouč vynořil za jeho zády a mířil do branky, ale Will ho stihl včas zastavit. Stejně bravurně pak zlikvidoval i nebezpečnou Šaldovu ránu.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Když byl ve 45. minutě vyloučený Urban, mělo Dynamo šanci pojistit své vedení, Tomek byl ale proti. Nejprve skvěle zasáhl proti Zohornově zakončení zblízka, pak na něho nevyzrál ani Radil. Ihned po skončení oslabení se za záda hostů dostal Ondřej Kaše, tísněný ale na Willa vyzrát nedokázal.

V polovině třetí části přišel tlak Severočechů, šance měli David Kaše a vzápětí i jeho bratr Ondřej, ale neuspěli. V 57. minutě mohl vyrovnat opět Ondřej Kaše, Will byl proti. Domácí při snaze o zvrat neuspěli ani v závěrečné power play, prázdnou branku naopak trefil Pánik. Pardubický kouč Marek Zadina tak zůstává v extralize v pozici hlavního trenéra i po čtvrtém utkání neporažený.

Hostům se vydařil úvod utkání. Již po 14 sekundách otevřel skóre Buchtele, jenž doklepával odražený puk do odkryté budějovické branky. Jihočeši poprvé vážně ohrozili Kořenáře až v sedmé minutě díky důslednému forčekingu Kondelíka. Brankáři Sparty poté po Beránkově střele pomohla tyč.

Z protiútoku mohl zvýšit Sobotka, ale výborně zasáhl Hrachovina. Při vyloučení Němečka mohl vyrovnat Kondelík, jenže příliš váhal se zakončením. Ve 13. minutě si budějovická obrana špatně rozebrala útočící hráče a Němeček zvýšil vedení hostů.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Na začátku druhé části využili domácí velmi rychle přesilovku pět na tři. Ze skrumáže se prosadil Ordoš. Zbytek klasické početní výhody hráči Motoru promarnili, ale brzy poté Harris v mezikruží ukázkově tečoval Kachyňovu střelu od modré čáry a vyrovnal.

Budějovičtí výrazně ožili a blízko třetí branky byl Harris, Kořenáře ale nepřekonal. Pražané si následně zahráli přesilovku a přesně střílející Chlapík jim vrátil vedení. Vyrovnat mohl Beránek, ale podařilo se to až ve 32. minutě Ordošovi, jehož trefu si museli rozhodčí ověřit u videa. Ještě ve druhé třetině Kořenářovi opět pomohla tyč, tentokráte po střele Kondelíka.

Ve 43. minutě měl gól na hokejce Hauser, ale Hrachovina zachoval klid a zneškodnil jeho akci. O čtyři minuty později znovu agilní Hauser z levého kruhu trefil tyčku. Skórovat mohl také sparťanský kapitán Řepík, jenže mu nevyšla střela a v rychlém přenesení hry na opačnou stranu naopak zaúřadoval budějovický kapitán Gulaš, který v samostatném průniku obelstil dva obránce a střelou po ledě i klečícího Kořenáře.

Sparta zvyšovala tlak a zavírala soupeře v jeho pásmu, domácí ale bránili pozorně. Více než dvě minuty před koncem sáhli hosté k power play a domácí Ordoš završil hattrick střelou do prázdné branky.

Zatímco Bruslaři dvě úvodní přesilové hry zápasu využít nedokázali, hostům stačilo ke skórování devět vteřin jejich první početní výhody. Po nich se prosadil přesnou tečí Filippi. Druhou přesilovku sice Liberec přetavit v gól nedokázal, ale čtyři vteřiny po jejím skončení hosté využili výhodného postavení v útočném pásmu ke druhému gólu. Jako poslední se puku dotkl Birner.

Ve druhé třetině byl k vidění jediný gól a opět inkasovali domácí. Vydařenou individuální akcí se prezentoval Najman, který na konci zasunul puk mezi Růžičkovy betony. Středočeši se sice snažili o snížení, Tygry v prostřední třetině přestříleli, ale výraznější šance nepřicházely. První zajímavá příležitost třetí třetiny už gólem za zády libereckého gólmana skončila.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Závora si v předbrankovém prostoru našel odražený puk po Pavlíkově střele a připsal si druhý gól probíhající sezony. Bruslaře branka nabudila a ve zbytku zápasu se tlačili za vyrovnáním, hosté si ale výsledek dokázali zkušeně pohlídat. Naopak se dokázali ještě jednou sami prosadit, když se do odkryté klece při boleslavské závěrečné hře bez brankáře trefil Vlach.

Zápas se rozjel ve vysokém tempu, oba týmy hýřily pohybem, jenže bez průniků do předbrankových prostorů. Ojedinělé pokusy domácího Fleka a hostujícího Pláňka neměly naději. Kometa, v jejímž dresu si odbyl premiéru kanadský obránce Moro, se štěstím přestála oslabení, v němž Pavelka trefil tyč, už v plném počtu nevyužil přečíslení Holland po akci Kose.

Pět minut před koncem první třetiny chytil Furch střelu Tamášiho, která už směřovala do odkryté svatyně. Utkání bylo následně kvůli problémům s ledovou plochou přerušeno, po předsunuté přestávce se do šance dostal Cingel a především Moses, který ale potvrdil pověst spícího střelce, ve vyložené šanci Laurikainena nepřekonal.

Okamžitá změna stran přinesla další příležitosti Brna, Gazda ale nevyužil chybné rozehrávky hradeckého brankáře, poté neuspěli ani Kohout s Kosem. Do vedení se tak dostal Hradec Králové, po přihrávce Pavelky hledal Perret ještě lépe postaveného spoluhráče a střílenou přihrávku si nešťastně srazil do vlastní branky Ďaloga.

Ve 32. minutě mohl jít Mountfield do dvoubrankového vedení, jenže Estephan neproměnil trestné střílení, Furch si s jeho střelou poradil a zlikvidoval ve 35. minutě i nájezd Šťastného. Na začátku třetí třetiny zmrazil Brňany Eberle, který nechytatelně propálil Furcha. Kometa musela přidat především v důrazu a tlaku směrem do branky, v níž předváděl výborné výkony Laurikainen.

Kometa mohutně finišovala. Nejprve v 57. minutě snížil Pospíšil a za necelou minutu vyrovnal střelou od modré Gazda. Brno mohlo rozhodnout v závěrečném náporu, který ale Hradec ustál. V prodloužení dostali domácí možnost hrát přesilovou hru při vyloučení Pláňka a plně ji využili. Kollár našel Fleka, jeho dělovka dokonala obrat a přinesla Brnu druhou výhru nad Hradcem v sezoně.

Do první šance se dostal ve druhé minutě domácí Frolík, který se natlačil před Konráda, ale bekhendem jej nepřekonal. Potom prověřil olomouckého gólmana Tralmaks. V čase 8:01 se už Rytíři radovali a branku slavil i kladenský kotel, který na protest proti špatným výsledkům prvních pět minut nefandil. Jarůšek vybruslil mezi dvěma bránícími hráči zpoza branky a dal svůj třetí gól v sezoně.

Hanáci hned za 18 sekund odpověděli a po Ministrově přihrávce vyrovnal nepokrytý Menšík. Vrátit vedení Kladnu mohl po Tralmaksově přihrávce zpoza branky z úhlu Klepiš. Na druhé straně zahrozil bek Sirota. V 16. minutě měl po Tralmaksově střele velkou šanci Smoleňák, ale z dorážky trefil Konrádův levý beton. V čase 17:33 udeřili hosté. Orsava předložil puk Kuskovi, který zamířil do odkryté branky. Před pauzou mohl vyrovnat v přesilovce z mezikruží Frolík, ale Konráda neprostřelil.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V úvodní části navíc Kladno přišlo o útočníka Kusého a ve druhé o obránce Hejdu, který ještě zkusil na chvíli nastoupit v úvodu třetí třetiny. V úvodu prostřední části se v přečíslení po Kuskově přihrávce dostal do šance Orsava a bekhendovým zakončením minul. Potom se Rytíři ubránili při Klepišově faulu a ještě mohli vyrovnat, ale Melkovi se po přečíslení koncovka nepovedla. Ve 29. minutě po Ticháčkově přihrávce ujel Jarůšek, ale Konrádovi pomohla horní tyč.

V 37. minutě neproměnil únik znovu ani Melka a vzápětí projel otevřenou obranou Rytířů Sirota a zvýšil na 3:1. Kladno se dostalo na kontakt osm sekund před koncem druhé třetiny při Škůrkově vyloučení. Klepiš po Smoleňákově přihrávce trefil horní tyč a do odkryté branky dorazil puk Sideroff.

V úvodu třetí třetiny zahrozil tečí Jágr a Konráda prověřil Ticháček. Ve 44. minutě mohl hostům vrátit dvoubrankový náskok osamocený Navrátil, ale Mitens svůj tým při jeho bekhendovém blafáku podržel. Kladno odolalo při Martenetově trestu, při kterém pálil nebezpečně Bambula. Rytíři se neprosadili při Sirotově pobytu na trestné lavici. Šanci vyrovnat měl Tralmaks, ale Konrád zasáhl. Hosté přes šance v power play do prázdné branky také nezamířili.