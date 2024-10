Olomouc na několik měsíců přišla o klíčového hráče, Navrátil musel na operaci s ramenem

Hokejisté Olomouce se musí v bojích o extraligové body obejít na dlouhou dobu bez jedné z ofenzivních opor Jakuba Navrátila (25). Útočník s reprezentačními zkušenostmi musel podle informací Olomouckého deníku na operaci s ramenem a bude mimo hru několik měsíců.

Navrátil se zranil během středečního utkání proti Spartě (3:2), v němž odehrál celkem jen čtyři a půl minuty. V pátečním souboji s Hradcem Králové (4:1) nenastoupil. Tou dobou už měl za sebou operační zákrok. Do sestavy Hanáků se jen tak nevrátí. "Bude to bohužel otázka několika měsíců. Operace dopadla velmi dobře, za to jsme rádi. Je to bohužel součást hokeje," řekl asistent trenéra Róbert Petrovický.

Následující program hokejistů Olomouce. Livesport

Navrátil si v dosavadním průběhu nové sezony připsal za sedm startů gól a nahrávku. V minulém ročníku však nevynechal ani jediný z 52 zápasů základní části a s 37 body (17+20) byl jasně nejproduktivnějším hráčem mužstva, ale i nejlepším střelcem a nahrávačem. V pěti duelech vyřazovacích bojů měl bilanci 1+1.

Kohoutům se po špatném vstupu do sezony a třech vystoupeních bez bodového zisku v posledních kolech daří, vyhráli čtyři z pěti utkání a jsou na průběžném osmém místě.