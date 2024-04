Voženílek litoval zpackané přesilovky. Byla to jediná šance a bohužel jsme se s ní potopili

Podruhé za poslední tři zápasy nedokázali dát hokejisté Třince gól a stejně jako v šestém čtvrtfinále na ledě Českých Budějovic podlehli při vstupu do semifinále na Spartě 0:3. Útočník Daniel Voženílek (28) doufá, že se Ocelářům podaří na to zareagovat podobně jako třeba v domácím rozhodujícím sedmém utkání proti Motoru, který naopak vyhráli 2:0.

"Nepovedlo se nám dát gól, ale nějaké šance jsme si vypracovali. Myslím si, že i gólové. Ale bude to chtít jetě víc šancí, protože gólman (Jakub Kovář) jim zachytal dobře. Těším se na zítra a doufám, že tam něco spadne," řekl Voženílek.

Sparta se ujala vedení přesnou trefou kapitána Michala Řepíka z levého kruhu a pak si výhru pohlídala. "Přišlo mi, že tak hráli z obrany už od začátku zápasu. Ani nevím, jestli pak byla Sparta nebezpečnější nebo klidnější, ale samozřejmě první gól vždycky pomůže. Nějaké příležitosti byly, ale bohužel jsme je nevyužili," prohlásil Voženílek.

Pražané povolili Třinci jedinou přesilovku a navíc při ní díky brejku Miroslava Formana zvýšili na 2:0. "Většinou proti nám týmy hrajou strašně čistě a nefaulujou nás, takže přesilovek máme málo. Měli jsme jen jednu a byla to jediná příležitost v zápase si tou přesilovkou pomoct. Bohužel jsme se s ní potopili. Takže se na to podíváme na video. Mrzí nás to, protože to byl moment, kdy jsme se mohli vrátit do zápasu."

V 50. minutě při dobruslování puku před brankou zabrzdil před brankářem Jakubem Kovářem tak, že jej ohodil sněhem. Pak se mu omlouval. "Chtěl jsem se tomu vyhnout. Viděl jsem, že je tam puk a Nesty (Andrej Nestrašil) sám. Myslel jsem, že kotouč někde vypadne a zabrzdil jsem. Byla to moje hloupost, asi jsem se tomu mohl vyhnout," prohlásil Voženílek.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V zápase byl terčem bučení sparťanských fanoušků, což jej ale nerozhodilo. "Jsem zvyklý, protože na mě bučí na každém stadionu. Není to vůbec žádná novinka. Naopak jsem za to rád," řekl Voženílek, který ve Spartě v sezoně 2021/22 hostoval z Českých Budějovic a odehrál za ni osm zápasů. "Tohle už je dávno zapomenuté, byla to jen krátká epizoda."