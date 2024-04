Řepíka potěšil výkon po pauze. Ale Třinec je nevyzpytatelný, musíme být pokorní, varuje

Druhým gólem v letošním play off a opět vítězným pomohl kapitán Sparty Michal Řepík (35) k výhře v úvodním semifinále nad mistrovským Třincem 3:0. Kapitán Pražanů rozhodl v 74. minutě již druhé čtvrtfinále s Libercem (3:2 v prodloužení) při minulém domácím vystoupení a v úterý povedenou ranou z levého kruhu v čase 24:16 otevřel skóre.

"Jsem hlavně rád, že jsme do série dobře vstoupili, protože jsme měli dvanáct dní pauzu. Člověk neví, jak půjdou nohy a jak se bude cítit. Myslím, že nám se to celkem povedlo," řekl novinářům Řepík, jehož celek vyřadil Liberec v nejrychlejší možné době ve čtyřech zápasech a na další duel čekal od 20. března.

Skóre otevřel po průniku po levé straně, kdy se nejdříve u mantinelu posmýkl kolem Martina Růžičky a vystřelil přesně do protějšího horního rohu přes obránce Mariana Adámka. "Trošku jsem se bál, že mi to Růža vypíchne, naštěstí mi to tam propadlo a pokračoval jsem v rychlosti. Občas se snažím beky obcházet nebo něco vymyslet, teď jsem se rozhodl, že vystřelím a schoval jsem puk přes obránce a vyletělo to tam krásně na vyrážečku."

Pojistku náskoku zařídil Spartě ve 43. minutě Miroslav Forman, jenž v oslabení ujel Martinu Marinčinovi a překonal Marka Mazance bekhendovým blafákem. "Bylo to obrovsky důležité. Krásně ulítl, udělal hezkou kličku. Strašně nám pomohl. Uklidnil nás o trošku víc a pak jsme to už trošku zavřeli a tolik šancí jsme jim nedali," pochvaloval si Řepík.

Díky 25 úspěšným zákrokům vychytal první čisté konto v letošním play off Jakub Kovář. "Říkali jsme Kubovi, že nebýt jeho, tak tam něco spadlo. Jsme rádi, jak mu to jde, jak čape a že nás drží," ocenil Řepík jeho výkon. A pochvaloval si i návrat po zdravotních potížích centra Vladimíra Sobotky, který kraloval zápasu s úspěšností na buly 85 procent. "Je jeden z nejlepších v extralize na buly a strašně nám v tom pomohl v obranném pásmu. Tam vyhrál skoro všechny. Jsme rádi, že na tuhle sérii už se mohl vrátit zdravý. Dává do hry zkušenost."

Výhru bere jen jako první krok. "Mentálně na tom budeme dobře, ale hlavně musíme jít s pokorou do druhého zápasu, protože oni jsou nevyzpytatelní a mají šikovné hráče. Musíme hrát stejně trpělivě, nebýt vylučovaní a nedávat jim šanci do přesilovek. Oni jsou nebezpeční. Vědí o sobě, co dělají. Před našimi fanoušky je důležité první vítězství. Ale vůbec nic to neznamená. Je to teprve první krok. My se budeme snažit ještě přidat zítra, abychom zkusili odjíždět do Třince za stavu 2:0," podotkl Řepík.

Očekává další tuhý boj. "Celkem sleduju ostatní série, moc gólů nepadá. Je to takové, že se vyčkává. Pardubice (s Litvínovem) včera, to nebyl jiný zápas. Trend je takhle nastavený a je to hodně o trpělivosti. Doufám, že v tom budeme dál pokračovat."