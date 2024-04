Voženílek si pochvaloval efektivní přesilovky a kritizoval Řepíka: Udělal srabárnu a utekl

Po jednozápasovém trestu se vrátil do třinecké sestavy Daniel Voženílek. Předchozí utkání proti Spartě sledoval z tribuny a získal nový náhled na přesilové hry týmu, které Oceláři trochu upravili a pomohly jim k výhře 4:1. Reprezentační útočník také kritizoval kapitána pražského klubu Michala Řepíka, že se nepostavil čelem za svůj zákrok na Patrika Hrehorčáka, po kterém se strhly na ledě v 58. minutě dvě bitky. Řepík se po utkání omluvil s tím, že soupeře zasáhl do žeber nechtěně.

Obhájce titulu v početní převaze udeřil dvakrát – Marko Daňo otevřel skóre a ve 49. minutě zvýšil Andrej Nestrašil na 3:1. Po úvodním gólu si Sparta vybrala neúspěšně trenérskou výzvu kvůli kontaktu Voženílka s brankářem Kovářem.

"Včera jsem na to koukal shora, něco jsme vypozorovali s Kubou Jeřábkem a něco jsme si k tomu řekli. Jsem rád, že to tam spadlo," řekl Voženílek novinářům ke změně herního projevu Ocelářů v přesilových hrách ve srovnání s předchozími zápasy. Oba góly dali z dorážek.

Už ve třetí minutě ale prožívali třinečtí krušné chvilky. Za stavu 0:3 v sérii čelili hrozbě konce sezony a ve třetí minutě rozhodčí udělili Draveckému a Čachovi menší tresty za sekání. Třinec ale 84 sekund dlouhé oslabení tři na pět ubránil. "Kluci odvedli skvělou práci, za kterou jsme se odvděčili v naší přesilovce. Moc jich v play off nemáme. Jsme rádi, že jsme je využili," těšilo Voženílka.

Spartě patřila druhá třetina a snížila na 1:2. V další početní výhodě ale Oceláři odskočili a výhru zpečetil Vrána při risku Pražanů bez gólmana. Při akci zasáhl Řepík do žeber Hrehorčáka, který se dlouho svíjel na ledě v bolestech.

"Nejvíc mě mrzelo, že Řepík tak zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku. Jeho spoluhráči se musí bít a on sedí na střídačce. To mi přijde hodně zvláštní," divil se Voženílek. Na ledě se poprali Daňo s Chlapíkem a Kundrátek s Kempným. "Nikdo nechce být vylučovaný v play off, ale když provede takovou srabárnu a ještě uteče, tak co se s tím dá dělat. Kluci jsou dobří, že se ho zastali, poprali za něj, když seděl na střídačce."

Ocenil i Daňa, který předchozích osm zápasů neskóroval. Slovenský útočník vstřelil v první třetině úvodní dvě branky zápasu a dosáhl hattricku Gordieho Howea – gól, asistence, bitka. "Marko vstřelil góly, je skvělý hokejista. Dodá mu to elán a sebevědomí."

Třinec snížil stav série na 1:3, v úterý se pokračuje v Praze. "Je to jen jedno vítězství. Na euforii není čas. Musíme jít do dalšího zápasu s pokorou a respektem k soupeři. Ale věřím, že navážeme na dnešní práci," dodal.

