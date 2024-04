Vsetín odehraje baráž v Brně. Uděláme maximum, aby se tu cítili doma, vzkazuje Zábranský

Hokejisté Vsetína odehrají domácí zápasy baráže o účast v extralize definitivně v Brně. Tamní Winning Group Arena, která je domovem brněnské Komety, bude s určitostí hostit třetí a čtvrté utkání série s Kladnem 21. a 22. dubna. Případný šestý duel by se tam hrál 27. dubna. Vsetínský i brněnský klub to oznámily na svých webech.

Vsetínští po triumfu ve finále prvoligového play off proti Zlínu 4:1 na zápasy nemohou pro souboje o postup mezi domácí elitu využít vlastní stadion Na Lapači. Baráž spadá pod řízení extraligy a podle jejích přísnějších regulí nesplňuje vsetínská hala podmínky pro barážové zápasy. Hlavním problémem jsou zastaralé neodpružené mantinely a nedostatečná kapacita míst na sezení, jichž musí být minimálně 3500. Asociace profesionálních klubů výjimku neudělila.

O Brnu jako o nejpravděpodobnějším dějišti se spekulovalo hned po finále první ligy, v úvahu přicházel ale například i Zlín či další města. Nakonec se bude hrát v aréně Komety s kapacitou 7700 diváků, což je zhruba o dva tisíce více, než je ve Vsetíně.

Tak vypadá barážový plán. Livesport

"Chtěl bych tímto velmi poděkovat (majiteli a generálnímu manažerovi Komety) Liboru Zábranskému a celé Kometě, že nám umožní odehrát naše barážová utkání ve svém domácím prostředí. Pro naše fanoušky půjde o svátek hokeje a věříme, že si jich do Brna najde cestu co nejvíc," uvedl jednatel vsetínského klubu Petr Neumann ve společném prohlášení.

Zábranský s poskytnutím azylu neváhal. "Z mého pohledu nebylo co řešit. Jak já, tak sportovní manažer Komety Pavel Zubíček jsme ve Vsetíně působili, měli jsme tu čest hrát před vsetínskými fanoušky a zvednout tam nad hlavu pohár mistra republiky. Na to období mám jen ty nejlepší vzpomínky. Všichni uděláme maximum pro to, aby se hráči, realizační tým, fanoušci i sponzoři Vsetína cítili v naší aréně jako doma a oslavili postup," řekl Zábranský.

Baráž začne v Kladně 17. dubna a hned další den se tam bude hrát podruhé. Pokud nebude po zápasech v Brně rozhodnuto, budou Středočeši hostit i pátý zápas 25. dubna a v případě nutnosti tam série vyvrcholí 29. dubna.