Sparta je v semifinále, Liberec má po sezoně. Pardubicím chybí poslední krok

Sparta si jako první zajistila účast v semifinále play off extraligy. Liberec ve čtvrtém utkání série porazila 5:2 i díky dvěma zásahům Miroslava Formana (33). K postupu mají nakročeno také Pardubice, které čtvrté utkání proti Mountfieldu vyhrály 1:0 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Jediný gól dal Matej Paulovič (29). Brankář Roman Will (31) udržel poprvé v letošním play off a podruhé v sezoně čisté konto. Dynamo může o postupu do semifinále rozhodnout v sobotu doma.

Sparťané, kteří obsadili v základní části druhé místo, jsou v semifinále po dvou letech. Loni vypadli ve čtvrtfinále s mistrovským Třincem. Liberec vypadl ve čtvrtfinále potřetí za sebou.

Trenéři Liberce se po třech porážkách rozhodli nasadit do branky Krále místo Hrenáka, pro dvacetiletého gólmana ale zápas nezačal ideálně. Po 99 sekundách hry jej po přečíslení dvou na jednoho překonal Buchtele. Opět se tak prosadila třetí formace Sparty, která měla významný podíl na úterní výhře hostů.

Statistiky utkání. Livesport

Vyrovnat mohli v přesilové hře Bulíř nebo Filippi, brankář Kovář ale Spartu podržel. V 8. minutě na druhé straně pomohla po Horákově teči Královi tyč, o pět minut později už Pražané druhý gól přidali. Libereckého brankáře prostřelil volný Irving.

Sparta se poté soustředila na pozornou obranu a dlouho držela dvoubrankové vedení. Ve 30. minutě se ale od modré čáry trefil k tyči Pérez a domácí zvýšili aktivitu. Vzápětí navíc v útočném pásmu fauloval Vitouch a Liberec dokázal čtvrtou přesilovou hru využít. Nejprve Forman neproměnil samostatný nájezd a o minutu později prostřelil Kováře před brankou zcela volný Rychlovský.

Nejlepší střelec základní část mohl v 36. minutě vývoj zápasu zcela otočit, tentokrát ale brankáře Sparty nepřekonal. Na druhé straně se proti Konečnému vyznamenal Král.

Na začátku třetí části při Kempného vyloučení se nejprve do šance dostal Lajunen, poté byl blízko skórování Hawryluk. Kanadský útočník se ale poté, co netrefil odkrytou branku, jen chytal zklamaně za hlavu. Selhání v koncovce jej mrzelo ještě více v 48. minutě, kdy Chlapík připravil šanci pro Formana, jenž zamířil výrazně lépe než Hawryluk.

V 53. minutě přiblížil Spartu nejrychlejšímu možnému postupu Horák, od jehož brusle se odrazil puk po Miklišově přihrávce. Poslední slovo měl při power play domácích Forman.

Do první větší šance se dostal v 6. minutě hostující Adam Musil, který se natlačil do brankoviště, ale Pařík zasáhl. Na druhé straně po Lalancetteově přihrávce nezamířil přesně z pozice mezi kruhy Miškář. V 15. minutě přihrál Pánik před brankou volnému Sedlákovi tak prudce, že lídr Dynama puk nezachytil.

Při Radilově vyloučení se po Pavelkově ráně zblokované Čerešňákem nedostal před odkrytou brankou k dorážce Okuliar, protože puk odpálil David Musil. V pokračujícím oslabení získal puk Pánik, ale při pokusu o zakončení mu před Paříkem kotouč utekl.

V 26. minutě se radovalo z úvodního gólu hostující Dynamo. Paříka prostřelil z pravého kruhu Paulovič. Mountfield odpověděl tlakem, při kterém nebezpečně vypálil kapitán Eberle a další rány vyslali na Willa Jasper a Pláněk. Za Dynamo zahrozili Vála a dorážející Sedlák. Domácí pokračovali ve snaze smazat ztrátu, ale pardubická obrana ani gólman je k vyrovnání nepustili.

Statistiky utkání. Livesport

Ve třetí třetině se Mountfield ubránil při tlaku Dynama při Freibergsově vyloučení. Za Hradec prověřil Willa Jasper. Více práce měl Pařík, který si poradil s Paulovičovým pokusem a v 48. minutě i s Pánikovým průnikem a pravým betonem udržel puk před brankovou čárou i při Hykově dorážce. Zůstal pak ležet na ledě, ale nakonec pokračoval ve hře.

Následovala přesilovka Dynama kvůli Jankovu vyloučení. Mountfield se ubránil a v 52. minutě mohl vyrovnat Klíma, jehož ale v šanci fauloval Adam Musil. V přesilovce měl možnost opět Klíma, ale neuspěl. Dynamo se ubránilo i při dalším hradeckém tlaku. Mohlo i pojistit náskok, ale Kousal bekhendovým blafákem minul levou tyč. Stav se nezměnil ani při závěrečné power play Hradce.