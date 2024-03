Tříbodový Forman vyzdvihl sparťanský klid: I když prohráváme, nepanikaříme

Sparta ve třetím čtvrtfinále extraligového play off v Libercem třikrát prohrávala, přesto si připsala třetí výhru a jediné vítězství ji dělí od postupu do semifinále. Podle útočníka Miroslava Formana (33), který si v zápase připsal gól a dvě asistence, Pražané stále věřili, že uspějí. Podobně nepříznivě se vyvíjejících utkání totiž odehráli v základní části řadu a často je nakonec dokázali otočit ve svůj prospěch.

"Byl to hodně těžký zápas. Celou dobu jsme dotahovali a vždy, když jsme začali mít malinko více ze hry, tak nám dali gól. Naštěstí jsme ale vždy rychle zareagovali," řekl Forman novinářům po utkání, které Sparta vyhrála 5:3. "V tomhle jsme byli silní celou sezonu. Když jsme prohrávali, tak jsme dokázali zápasy otočit. Za nás super zápas."

Právě Forman patřil mezi klíčové postavy Pražanů. Ve 13. minutě nejprve vyrovnal na 1:1, poté připravil gól pro Jakuba Krejčíka na 2:2 a na začátku třetí části přihrál Ondřeji Miklišovi na branku na 3:3. "Hrálo se nám dobře. Dali jsme tři góly. Už v minulém zápase jsme měli spoustu šancí, ale to jsme nic neproměnili. Jsme rádi," řekl Forman, jenž nastupuje ve třetí formaci s Janem Buchtelem a Jani Lajunenem.

I s ohledem na zkušenosti a výsledky v sezoně podle něj Pražané ve chvílích, kdy prohrávali, nepanikařili. "V tomhle jsme silní celou sezonu. Žádná panika nebo nervozita tam nebyla, i když nám odskočili. Věděli jsme, že šance přijdou," podotkl odchovanec Pražanů.

Formana a spol. ocenil i trenér Pavel Gross. "Jeho lajna byla dobrá. Formič byl vynikající, měl dobrou energii. To je ten tým. Jednou vám zápas vyhraje gólman, jednou přesilové hry nebo oslabení. Někdy najdete lajnu, která dá tři čtyři góly. Jako dnes. Důležitý je ale týmový výkon," řekl sparťanský kouč.

Sparta vede na zápasy 3:0 a již ve středu může slavit postup do semifinále. "Určitě by bylo nejlepší to hned ukončit, ale my Liberec známe moc dobře. Víme, že do toho opět dají všechno a budou se snažit si sezonu prodloužit. Nic nepodceníme a budeme hrát takhle pořád dál," dodal Forman.

