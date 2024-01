Že jsme Vítkovice čtyřikrát porazili? Někdy to tak vyjde, chválil tříbodový Chlapík

Dvěma góly a přihrávkou pomohl útočník Filip Chlapík (26) hokejistům Sparty k nedělní výhře 4:2 ve Vítkovicích. Sparťané i díky jemu završili první týden v novém roce třetí výhrou v řadě a plným ziskem devíti bodů.

Pražané zasadili soupeři knokaut ve druhé části. Třemi góly utekli na 4:1. "Druhá třetina nám vyšla, vedli jsme 4:1 a hned se hraje lépe, když víte, že máte lehký náskok pro případ, že by se něco pokazilo. Platilo to i pro mě osobně. Když vám tam napadají nějaké body, tak vám to pomůže," řekl médiím šestadvacetiletý útočník.

Původně figuroval u všech čtyř gólů Sparty, ale rozhodčí dodatečně vymazali jeho asistenci u třetího gólu Vladimíra Sobotky. "Věděl jsem, že proti Vítkovicím to z mé strany není žádná sláva. Snažím se hrát pořád stejně. Někdy to tam člověku padá, někdy ne. Každý hokejista zná, že je to nahoru a dolů. Vždycky je důležité, aby se alespoň nějaké lajně dařilo. Aktuálně se daří také naší, jindy to může být jiná," uvedl Chlapík.

Přehled utkání Vítkovice – Sparta 2:4

Sparta vstřelila všechny čtyři góly ranami z větší vzdálenosti. Podle Chlapíka to ale plán na Machovského nebyl. "Ono to tak vyplynulo ze situace. My se vždycky snažíme chodit před gólmana, ale propadlo mu to tam, dneska nám to vycházelo," prohlásil Chlapík.

Sparta se úspěšně vypořádá s velkou marodkou a absencí sedmi hráčů. "Děje se to každý rok každému týmu, není to nic nového. Je to o starších hráčích. Aby hráli lépe a vedli tým. Snažíme se pořád hrát stejným stylem a systémem," podotkl Chlapík.

Proti Vítkovicím si Pražané připsali páté vítězství po sobě. "Někdy to tak vyjde, teď jsme s nimi v sezoně čtyřikrát vyhráli. Až na tenhle to ale byly všechno těsné zápasy," dodal Chlapík.