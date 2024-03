Black Dogs jsou krůček od Poháru ČAUS, čtvrtfinalisté jsou kompletní

Univerzitní liga zná kolo před koncem základní části všechny účastníky vyřazovacích bojů. Poslední místo v play off si vybojovaly Pardubice na ledě North Wings, pomohla jim výhra MUNI nad Ostravou. Budějovice zvítězily nad Cavaliers, Bitvu na Kladně opanovali Akademici, triumfovali i Kings.

Kings zvítězili v Pardubicích

Pražané se vydali na výlet do Pardubic, kde se v malé hale konal Vintage Battle. Domácím hokejistům utekl úvod utkání. V 8. minutě už Riders prohrávali 0:3 po dvou trefách Volfa a gólu Vávry. Hokejisté z hlavního města si šli pohodlně pro tři body, ale hra se postupem času vyrovnala a Riders se osmělovali v útočných akcích, díky teči Skrypa se dostali do listiny střelců. Závěrečný risk bez gólmana domácím nevyšel a David Volf v poslední vteřině zápasu zkompletoval hattrick přesnou ránou do prázdné klece.

Riders Univerzita Pardubice – UK Kings Prague 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Srdnatý boj v Ústí a výhra Riders

Pardubice dorazily do Ústí v okleštěné sestavě, ale ani střídačka domácího celku nepraskala ve švech. Skóre duelu otevřel domácí Jan Jindra, který si došel pro dorážku. Hosté dokázali velmi rychle reagovat, ránu Vacka tečoval Martin Maťátko. North Wings mohli jít do vedení, ale kvůli posunuté brance nebyla uznána. Další branka byla k vidění ve 37. minutě, když se radoval Daniel Skryp v pardubickém dresu. Těsný náskok Riders udrželi až do konce utkání a zapsali tři velmi důležité body.

HC North Wings Ústí nad Labem – Riders Univerzita Pardubice 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

MUNI utnula ostravské naděje na play off

Masaryčka přivítala na domácí půdě Ostravu, která snila o účasti ve vyřazovacích bojích. V první třetině otevřel skóre domácí Bazala, více MUNI odskočila ve druhé části, když pálili Staněk a Hasoň. V závěru prostřední části hosté snížili, dobrého postavení před brankou využil Tomsa. MUNI však ve třetí třetině odskočila ještě více, dvakrát pálil Jan Morev. Ostrava se sice snažila a hodně kousala, ale velkou ztrátu už nedohnala, střelecký účet zápasu zakončil Zapletal. MUNI tak zvítězila 5:2 a Ostrava definitivně ztratila veškeré šance na postup do play off, jelikož osmibodovou ztrátu na Riders v posledních dvou kolech již nedoženou.

HC MUNI – BO Ostrava Vítkovice Steel 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Black Dogs míří za Pohárem, v Kuřimi zdolali VUT

Gólově bohatý zápas se konal v Kuřimi, kde domácí Kavalíři přivítali Black Dogs. Celkem v duelu padlo 11 branek, a nakonec jasně zvítězili hosté. V dresu Jihočechů zazářili pěti body hned dva hráči, a to ligový bodový lídr Tomáš Vochozka a nejlepší střelec celé soutěže Matouš Masopust. Čtyřmi body přispěl k výhře také Jan Vavřík. Na straně poraženého celku byl u všech tří gólů Martin Jaroš.

VUT Cavaliers Brno – Black Dogs Budweis 3:8 (1:2, 1:3, 1:3)

Na Kladně bodovali Akademici

Plzeň má v novém kalendářním roce neskutečnou formu. Akademici letos ještě neprohráli, po výhrách nad Black Dogs, Ústím, Pardubicemi či pražským Kings si připsali cenný skalp dalšího pražského celku. V Bitvě na Kladně zdolali v repríze loňského finále Engineers poměrem 5:1. Do formy se postupně dostává i nejproduktivnější hráč loňského ročníku Marek Princl, který zkraje sezony zápasil se zraněním. Pěkný výkon předvedl gólman Kubát, který pustil jedinou z 35 střel.

ČVUT Engineers Prague – ZČU Akademici Plzeň 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Základní část Univerzitní ligy ledního hokeje míří do finiše, v příštím týdnu jsou na programu poslední duely, ve kterých se ještě bude bojovat o Pohár ČAUS a půjde o důležitý boj mezi prvními třemi týmy o co nejlepší pozici pro následný výběr soupeřů do play off.