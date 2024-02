V čele Univerzitní ligy jsou Engineers, dotahují se Akademici. Ústí má jistotu play off

Čtyři zápasy Univerzitní ligy, které se v uplynulém týdnu odehrály, zamotaly souboj o Pohár České asociace univerzitního sportu pro vítěze základní části. Pražští Engineers v čele tabulky vystřídali Budějovice a dotahují se i Akademici, kteří porazili Riders. Postup do play off si po triumfu nad Ostravou zajistilo Ústí.

Ústí po sérii porážek konečně zabralo

Hokejisté ze severních Čech se vydali do Ostravy, kde je čekal duel proti domácímu BO. I když na východ republiky dorazili hosté pouze se 14 hráči v poli, šlo o poměrně jednoznačnou záležitost. North Wings trestali chyby v ostravské rozehrávce, v úvodní periodě udeřil dvakrát během osmi vteřin Jan Vrba a kdykoli se domácí dostali do hry a snížili, tak je Ústí znovu opařilo další přesnou trefou. Kromě Vrby pálil dvakrát také kapitán hostů Adam Janoušek.

BO Ostrava Vítkovice Steel – HC North Wings Ústí nad Labem 4:6 (0:2, 1:2, 3:2)

Zkrat ve druhé třetině stál Pardubice body

V Pardubicích se představili úřadující mistři z Plzně. První třetina nabídla velmi aktivní hokej z obou stran a oba celky skórovaly. Do vedení poslal Riders Radek Pilný, za Akademiky reagoval Štěpán Říha. V prostřední části pustili domácí Akademiky do trháku, dvě přesné rány zapsal Jakub Vavřička, další trefy přidali Aleš Matoušek, Martin Fořt a Vít Reitspies. Ve třetí části se stále hrálo hodně do těla, ale branku přidala pouze Plzeň, pálil Matoušek. Akademici tak ovládli již čtvrtý duel v řadě a posunuli se na třetí pozici tabulky.

Riders Univerzita Pardubice – ZČU Akademici Plzeň 1:7 (1:1, 0:5, 0:1)

Kings proti Cavaliers nezaváhali

Divoké utkání se odehrálo mezi UK a VUT. V první části začali lépe hosté z Brna, domácí ale dokázali ještě do sirény díky zásahům Chmiela a Klatta skóre otočit. Prostřední třetinu zvládli lépe Kavalíři, kteří díky gólům Jančího a Cekra dorovnali Pražany. Třetí část patřila znovu Králům, kteří nakonec brali všechny tři body.

UK Kings Prague – VUT Cavaliers Brno 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Derby pro Engineers

Pouhý den po domácí výhře se hokejisté UK Kings přesunuli na pražskou Hvězdu, kde vyzvali domácí Engineers, kteří bojovali o čelo tabulky. Po 40 minutách bylo skóre nerozhodné, vše rozhodla až třetí perioda, kterou lépe zvládli Inženýři. Slepené góly Klevety a Dohnala vyvedly Kings z míry, další branku domácích přidal Januška. UK už tříbrankové manko nedotáhlo, kapitán UK Filip Čmejla alespoň zapsal hattrick.

ČVUT Engineers Prague – UK Kings Prague 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Tabulka ULLH. Livesport

Další čtyři duely Univerzitní ligy jsou na programu již v tomto týdnu. V pondělí se Black Dogs pokusí vyšvihnout zpět na čelo tabulky, úterý bude patřit souboji mezi Akademiky a Kings a ve středu se bude hrát v Brně a v Praze.