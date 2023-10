Brnu vládnou Cavaliers, Plzeň zvítězila a v Pardubicích rozhodly nájezdy

Další porce zápasů Univerzitní ligy ledního hokeje je minulostí a rozhodně se bylo na co koukat. V Brně padl republikový rekord nejhlasitější sportovní události, když ve Winning Group Areně fanoušci udělali hluk v hodnotě 118 decibelů. Souboj univerzit ovládlo VUT. V Pardubicích byly k vidění první nájezdy sezony a Plzeň opět vytáhla tenisový výsledek.

Drama v Pardubicích rozhodly nájezdy

Premiéra před domácím publikem dopadla pro Pardubice obstojně. Začátek však přesvědčivý nebyl, Riders šli brzy do čtyř a nabídnutou přesilovku Engineers využili. Raiterman vyslal střelu od modré na Novotného a František Januška si nekompromisně došel pro dorážku. Riders srovnali krok ve 14. minutě, střelu z pravého křídla vyrazil Maličkay betonem do místa, kde se zjevil Marek Ladman a přesně zakončil za záda pražského gólmana.

Během dalších dvou třetin byl k vidění aktivní hokej z obou stran. Více střeleckých pokusů měli hokejisté z Prahy, ale obrana Riders v čele s Jiřím Novotným udržela po šedesáti minutách skóre 1:1. V prodloužení měl největší šanci pardubický Dominik Kopecký, ale nedokázal úspěšně dokončit svůj blafák. Nájezdy nabídly několik pěkných gólů, důležitá byla ale až pátá série. Rozhodl útočník Engineers Jakub Dohnal, který při svém pokusu zamířil přesně nad vyrážečku.

Riders Univerzita Pardubice – ČVUT Engineers Prague 1:2sn

Akademici zvítězili nad North Wings, hattrick zapsal Matoušek

Domácí tým se hned zkraje utkání chopil iniciativy a vedl útoky na branku hostů. V 8. minutě skóroval Vít Reitspies po parádní nahrávce zpoza branky. Akademici přidali o několik minut později další branku. Pálil Aleš Matoušek, když zamířil přesně pod víko. North Wings rychle reagovali, úspěšně pálil Jakub Tot.

Akademici vstoupili do prostřední části jako uragán, hned mířili do útoku a gól slavil Aleš Matoušek. O deset minut později poslal Akademiky do tříbrankového vedení Marek Bláha. Soupeři ze severu Čech nelenili a úspěšnou kombinaci předvedli ve 37. minutě, kdy na plzeňskou obranu vyzrál Tomáš Jarý.

Ve třetím dějství si Plzeň udržela převahu a k radosti místních fanoušků přidala další dvě branky. Aleš Matoušek obdržel od Reitspiese krásnou přihrávku do předbrankového prostoru a překonal Kožnara střelou mezi betony. Střelecký účet utkání uzavřel Marek Bláha, který pálil přesně k tyči.

ZČU Akademici Plzeň – HC North Wings Ústí nad Labem 6:2

Brno je červené, vládnou mu Cavaliers

Hokejový souboj univerzit se odehrál před zaplněnou Winning Group Arenou. Vstup do velkého utkání zvládlo lépe VUT, které aktivně napadalo a velmi rychle se dostalo i ke vstřelené brance. Ve čtvrté minutě se konal závar v brankovišti MUNI, nejlépe se zorientoval Ondřej Šišma, který nekompromisně poslal puk do sítě. Šlo však o jedinou trefu v první třetině. Ve druhé dvacetiminutovce nepadla ani jedna branka a vynikali především gólmani obou celků díky kvalitním zákrokům.

Třetí třetina nabídla pořádné drama, MUNI se dostávala stále častěji do šancí, a nakonec dokázala srovnat. Jan Gonos poslal bekhendovou střelu na Zlatnického a slavil gól. Masaryčka byla od této chvíle aktivnější, ale střelce mazal Zlatnický. Skvostný zákrok vyrážečkou zapsal v 53. minutě proti střele Malenovského. Rozhodující trefa padla při signalizované výhodě VUT. Rogožník našel před brankou Matyáše Poleje, který nekompromisně zakončil. Pojistku do prázdné pak přidal Richard Orsech.

HC MUNI – VUT Cavaliers Brno 1:3