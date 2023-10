Univerzitní liga je zpět. Na úvod páté sezony zapsala dvě vítězství Karlovka

Pátá sezona hokejové Univerzitní ligy byla oficiálně zahájena. V uplynulém týdnu se odehrálo hned pět utkání, dvě výhry si připsali pražští UK Kings Prague, dvě prohry naopak BO Ostrava. Vicemistři minulého ročníku Engineers se do akce dostanou až v příštím týdnu.

Vyrovnané utkání v Ústí zvládli lépe UK Kings Prague

Sezonu odšpuntoval vyrovnaný souboj mezi Ústím a UK Kings Prague, už první třetina nabídla velmi svižný hokej. O trochu aktivnější byli Pražané, gólu se ale ani jeden celek v úvodní dvacetiminutovce nedočkal. Branky začaly padat až ve druhé polovině utkání. Ve 36. minutě udeřili hosté z Prahy díky trefě Davida Jindry. Domácí rychle zareagovali a za minutu bylo srovnáno, střelcem North Wings byl Hanuš Petržílka. Vedení si ve 46. minutě opět vzali Králové z Karlovky po velmi pěkné kombinaci, na jejímž konci stál František Konopásek. Ústí tlačilo na pilu, v závěru utkání zkoušelo hru bez brankáře, ale bez úspěchu. První body do tabulky si tak připsal celek z hlavního města.

HC North Wings Ústí nad Labem – UK Kings Prague 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Kanonádu v Budějovicích řídili domácí

Na jih Čech zamířili hokejisté Masaryčky a šlo o parádní gólovou podívanou. Úvodní trefu vsítil už v páté minutě domácí Vojtěch Krcho, MUNI reagovala záhy z přesilovky, úspěšným střelcem byl Tadeáš Jakubec. Ve druhé části napadalo do sítě hostů z Brna dalších pět gólů, postupně se prosadili Yahor Hrakholski, Krcho, dvakrát za sebou Matouš Masopust a nakonec Tadeáš Pinkas. Zkraje třetí periody upravili hosté na rozdíl čtyř branek, druhou trefu Brňanů zapsal Štěpán Linka. Poté už pálili ostrými pouze domácí. V 52. minutě uspěl po individuální akci Tomáš Vochozka, o tři minuty později ujel brněnské obraně Jan Janoch a gólový účet uzavřel trefou 14 vteřin před koncem Dominik Kaisler.

Black Dogs Budweis – HC MUNI 9:2 (1:1, 5:0, 3:1)

Obhájci titulu vstoupili do nové sezony vítězně

Akademici přivítali na domácím ledě ostravské BO a v LogSpeed CZ Aréně šlo o poměrně jasnou záležitost. Už v páté minutě spustil gólové oslavy Jakub Šucha a další úspěšná kombinace Akademiků se konala ve 14. minutě, když pálil Jakub Vavřička. Zanedlouho přišel další zásah, tentokrát z hole Štěpána Říhy. Góly padaly i ve druhé dvacetiminutovce. Nejprve se v závěru 25. minuty prosadil ránou od modré v přesilové hře Jakub Štochl. Hosté za polovinou utkání reagovali a smazali nulu ze střeleckého účtu díky ráně Jiřího Hepnara. Třetí část opět patřila Akademikům, kteří Ostravu nešetřili. Krásné sólo předvedl obránce Štochl a další přesilovka znamenala také další kotouč v síti Ostravy, tentokrát pálil Jan Šibra.

ZČU Akademici Plzeň – BO Ostrava Vítkovice Steel 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Pardubice táhli nováčci, Šťastný nastřílel hattrick

Zajímavý souboj se odehrál v Kuřimi, kde hrají domácí zápasy Cavaliers. Do utkání lépe vlétlo domácí mužstvo, které hýřilo aktivitou a v úvodních minutách se dostalo do vedení díky trefě Kryštofa Charváta. Hosté z Pardubic se dostali do tempa a projevilo se to na skóre. V 19. minutě pálil z mezikruží Ondřej Šťastný, stejný muž poslal Riders o minutu později do vedení. Ve druhé části hosté odskočili ještě výrazněji. Vojtěch Pražák ukázal parádní ránu zápěstím, díky které vyhnal z klece Kavalírů Michala Martinčíka a branku brněnských hokejistů zamířil střežit Štěpán Zlatnický.

Nového gólmana přivítal na ledové ploše o pár chvil později gólem Adam Novotný. Třetí tetina nabídla pestrý hokej, branky se však hromadily až v samotném závěru. V 56. minutě snížil na 2:4 Matyáš Polej, který pálil z levého kruhu. Následovalo vyloučení z řad Riders a Cavaliers se díky přesilovkové trefě Poleje dotáhli na rozdíl jedné branky. Domácí v závěru zkoušeli štěstí v šesti, ale Šťastný završil hattrick a pojistil Riders v prvním utkání sezony vítězství.

VUT Cavaliers Brno – Riders Univerzita Pardubice 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Pražští Kings dominovali i v Ostravě

Králové z Karlovky přijeli do Ostravy při chuti. Už ve 4. minutě utkání skóroval Filip Čmejla, druhou branku Pražanů vsítil Oliver Glitta. Prostřední část hry sice branku nepřinesla, k vidění bylo několik gólových šancí, ale žádná nebyla využita. Skvělými zákroky držel Ostravu na dostřel Matyáš Daňa. Ve třetí třetině teprve přišel brankostroj. Hned v 42. minutě pálil Vojtěch Málek, o branku č. 4 se zasloužil pohotovou dorážkou Vojtěch Málek.

To Králům nestačilo a zanedlouho přidali další trefu, z mezikruží dorážel Jáchym Čermák. Následovala přesilová hra hostů, konkrétně pět proti třem, a byla využita dosyta. Nejprve po krásném ťukesu zakončoval Oliver Glitta, následně si druhou trefu v zápase připsal také Čermák. Michal Pícl zaznamenal čisté konto a Karlovka získala další tři body do tabulky.

BO Ostrava Vítkovice Steel – UK Kings Prague 0:7 (0:2, 0:0, 0:5)

Další porce zápasů je na programu už ve středu 4. října, hrát se bude v Ústí, Brně, Kuřimi a Praze.