Rekord pokořen. Souboj univerzit se stal nejhlasitějším utkáním v českém sportu

118 decibelů. To je nová hodnota nejhlasitějšího utkání v historii českého sportu. Pyšnit se jí mohou hokejové týmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického a spolu s nimi také 7700 diváků, kteří ve středu navštívili třetí ročník prestižního Hokejového souboje univerzit a vyprodali při tom brněnské Rondo.

Akce, která loni získala cenu Sport Alive za Nejlepší fanouškovský zážitek, si i letos pro své návštěvníky připravila jednu velkou výzvu. Stát se nejhlasitějším utkáním v dějinách českého sportu. K zapsání tohoto rekordu bylo třeba překonat hodnotu 113 decibelů, kterou v roce 2011 naměřily decibelometry na hokejovém utkání v Havířově. Krátce po startu druhé třetiny utkání se to podařilo, a to s poměrně velkou rezervou.

“Jsme rádi, že se i projekt jako Univerzitní hokej může zapsat do historie českého sportu. O to víc mě těší, že jsme k tomu pomohli akcí, kterou už několik let v naší původní studentské partě organizujeme. Náš velký dík patří především brněnským studentům, kteří na Hokejovém souboji už několik let vytváří neuvěřitelnou atmosféru. Tenhle rekord je hlavně jejich,” říká jeden ze zakladatelů akce a absolvent VUT Filip Vojáček.

V brněnském Rondu fandilo 7700 diváků. ULLH

"Univerzitní ligu ledního hokeje čeká na podzim ještě několik soubojů, na které se už teď těším, protože je nebudeme muset organizovat a které si hodlám užít jako divák. Už teď však pracujeme na tom, aby ten příští ročník byl ještě lepší, než ten letošní a mám velkou radost, že jsme opět nastavili laťku takhle vysoko," uzavírá Filip Vojáček.

Pro úplnost: Spokojenější byli po závěrečném hvizdu Kavalíř, kteří si připsali triumf 3:1. Vítězný gól dal v čase 57:23 Matyáš Polej, do prázdné brány pečetil vítězství Richard Orsech.