Nečekané výsledky v Univerzitní lize: Cavaliers konečně vyhráli, mistři z Plzně padli

Velmi různorodé výsledky nabídly duely druhého kola Univerzitní ligy. Brněnští Cavaliers slavili vítězství po 19 prohraných duelech v řadě, když si překvapivě připsali cenný skalp Karlovky. Padli také Akademici, jež přemohl druhý brněnský tým soutěže z Masarykovy univerzity. Riders nezvládli dobře rozjetý zápas s Engineers a vyrovnané utkání v Ústí dopadlo lépe pro Budějovice.

North Wings doma opět nestačili

V zápasu mezi severem a jihem se radovaly Budějovice. Hosté byli aktivnější v první části zápasu, ale branky se nedočkali. Šance byly na obou stranách, ale Janoušek a Rolínek je neproměnili. První branka padla do sítě domácích v jejich vlastní přesilovce. Dva hráči Budějovic se řítili do útoku, Janoch našel žabičkou Jana Vavříka, ten předvedl ukázkovou bekhendovou kličku a otevřel skóre.

Domácí srovnali díky trestnému střílení Adama Janouška, ale Budějovice rychle odpověděly, když Vojtěch Krcho tečoval střelu od modré. Třetí třetina byla dramatická, Hanuš Petržílka srovnal, ale Budějovice se vrátily do vedení po smolném okamžiku brankáře Kožnara, který propustil nahození od modré. Severočechům se nepodařilo srovnat a prohráli podruhé v řadě.

HC North Wings Ústí nad Labem – Black Dogs Budweis 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

MUNI po bitvě zdolala Akademiky

Zápas mezi Masarykovou univerzitou a Akademiky Plzeň skončil vítězstvím domácího týmu 5:3 po dramatickém průběhu. První třetina patřila jasně Masaryčce, která dvakrát skórovala ve vlastním oslabení. Prosadili se Mirek Bazala a Jan Hasoň. Plzeň však dokázala ve druhé třetině srovnat krok a to díky trefám Aleše Matouška a Víta Reitspiese. Rozhodovalo se ve třetí části, Brňanům se podařilo dvakrát dostat do vedení a Plzeň nedokázala odpovědět. Vítězný gól vstřelil Jan Morev, který navíc přidal pojistku do prázdné branky.

HC MUNI – ZČU Akademici Plzeň 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Riders neudrželi slibný náskok

Riders nedokázali udržet vedení a zápas s Engineers Prague pro ně skončil prohrou. Ve 12. minutě otevřeli skóre hosté z Pardubic, když Lukáš Hebek rychle zareagoval v předbrankovém prostoru. Inženýři po chvíli odpověděli, Michal Kučera vystřelil důraznou střelu od modré čáry a vyrovnal. Radost domácích netrvala dlouho, protože Petr Hrůša brzy přidal další gól pro Pardubice. Druhá třetina nabídla vzrušující momenty a gólovou přestřelku. Ve 22. minutě Jan Vacek z Pardubic navýšil vedení hostů. Poté se Engineers probudili a rozpoutali gólový festival.

Tomáš Kleveta nejprve zakončil úspěšnou kombinaci čtvrtého útoku, následně srovnal stav Matouš Najman. Ve 37. minutě se prosadil Jan Kubata, jehož střela z modré čáry poslala Pražany do vedení. Pátý gól přidal Tomáš Fabiánek, jehož precizní "vikejř" potvrdil dominanci Engineers. V poslední třetině měli Engineers hru pod kontrolou, udrželi vedení a vyhráli. Tímto způsobem vstoupili do sezony vítězně a budou se těšit na odvetný zápas, který se bude hrát už v pondělí v Pardubicích.

ČVUT Engineers Prague – Riders Univerzita Pardubice 5:3 (1:2, 4:1, 0:0)

Zázraky se dějí, Cavaliers oslavili výhru

Cavaliers zaznamenali v Kuřimi skvělý týmový výkon a vyhráli zápas. Už v první třetině šlo o akční dění, kdy Univerzita Karlova otevřela skóre díky dorážce Davida Rudolpha ve třetí minutě. Brno odpovědělo o deset minut později, Peter Pejkovič zakončil nádhernou akci Jakuba Jančího nad vyrážečku hostujícího gólmana. Druhá třetina pokračovala v plném tempu, přičemž Jančí vrátil vedení domácím po krásné kombinaci.

Hostující tým se nevzdal, a David Volf vyrovnal v přesilovce. Třetí dvacetiminutovka byla pro domácí fanoušky velmi vzrušující. Vojtěch Pernický dal domácím náskok díky bezchybné ráně. Ale Pražané srovnali, David Hradil skóroval při trestném střílení. Radost netrvala dlouho, Jančí rychle vrátil vedení Brnu. Kings se opět dotáhli, dvojnásobnou přesilovku využil Jakub Lelek. Domácím hrdinou byl Matyáš Polej, který stál na konci úspěšné kombinace Kavalírů.

VUT Cavaliers Brno – UK Kings Prague 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

Univerzitní liga ledního hokeje pokračuje další porcí zápasů už příští týden. Jedno z největších utkání roku se chystá už ve středu 11. října, kdy se v brněnské Winning Group Aréně odehraje Hokejový souboj univerzit mezi VUT a MUNI. Událost aspirující na nejhlučnější sportovní zápas v Česku bude k vidění v přímém přenosu na ČT Sport.