Favorité v Univerzitní lize nezaváhali, poprvé od září vyhráli i Riders

Další porce zápasů Univerzitní ligy je minulostí. Zápasy v končícím týdnu zvládli všichni favorité – Black Dogs si upevňují náskok v čele tabulky a nezaváhaly ani pražské týmy. Poprvé od září se z výhry radovali i pardubičtí Riders.

Riders nedali Kavalírům šanci

V Pardubicích se konal gólově nejbohatší zápas týdne. Riders dovedl k důležitému vítězství nový kapitán Vojtěch Pražák, který ve funkci nahradil generálního manažera Jana Vacka. Hned v první periodě byly k vidění čtyři branky, za domácí se prosadil dvakrát Maťátko a jednou Pražák, hosté se na střeleckou listinu dostali zásluhou Cekra. Ve druhé části pokračovala produktivita Riders, skórovali Špinka a Pilný. Za Brno pálil Ramert. Snaha hostů o dotažení tříbrankového manka byla neúspěšná, ve třetí třetině přidali přesné zásahy pouze domácí. Nejprve ukázal šikovnost Adam Novotný, další dvě branky přidal Daniel Kopecký.

Riders Univerzita Pardubice – VUT Cavaliers Brno 8:2

Karlovka přehrála Ústí

K utkání 10. kola vyrazili do Prahy hokejisté z Ústí nad Labem. První gól padl až v polovině první třetiny, když ujel Jan Jindra a poradil si s Novákem. Vedení North Wings nevydrželo ani minutu, jelikož ihned vzápětí skóroval Hradil. Během druhé části pálili pouze domácí. Nejprve střílel z dálky Gebell, následně našel Kucharčík kotouč mezi bruslemi bránícího hráče a doklepl jej do sítě. Zkraje třetí třetiny přidal pátou trefu domácích Kucharčík, následoval jej rázný projektil z hole Piskače, který vyslal střelu od modré. Za hosty korigoval Svoboda, který zametl odražený kotouč do odkryté části branky. Střelecký účet utkání uzavřel pěkný ťukes domácích a rána Málka.

UK Hockey Prague – HC North Wings Ústí nad Labem 6:2

Black Dogs nezaváhali a drží se v čele

Black Dogs se vydali do Brna, kde vyzvali hokejisty HC MUNI. Prví třetina byla poměrně vyrovnaná, lehce navrch měli hosté, kteří dokázali vsítit branku zásluhou ostré rány Petra Hrůšy. V prostřední části hosté z jižních Čech ještě více odskočili, a to díky dvěma brankám kanonýra Matouše Masopusta. Budějovický útočník zkraje třetí periody zkompletoval hattrick. Domácí potěšili početnou skupinu fanoušků dvěma góly, pálili Jakubec a Morev, kteří určili konečné skóre 2:4.

HC MUNI – Black Dogs Budweis 2:4

Engineers zlomili Ostravu až ve třetí třetině

Hrálo se i na pražské Hvězdě, kam dorazil ostravský celek. Hosté se dostali hned ve druhé minutě do vedení, když skóroval Plánka. Domácí srovnali krok až zkraje druhé části, rychlou ránu předvedl Kučera. BOčko však bleskově reagovalo, důraz před brankou předvedl Byčkov. Inženýrům se podařila třetí dvacetiminutovka, kdy nejprve srovnával střelou z otočky Březina, poté se trefil Vobořil a poslední gól zápasu dal Vaňous.

ČVUT Engineers Prague – BO Ostrava Vítkovice Steel 4:2

Další porce zápasů je na programu hned od pondělí 4. prosince, kdy se bude hrát v Budějovicích, Ostravě a Pardubicích. Středeční duely se budou konat v Kuřimi a v Plzni.