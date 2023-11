ULLH: Rekordní Bitvu o Prahu opanovali UK Kings, do čela tabulky se vyhoupli Akademici

Bitva o Prahu přilákala do Sportovní haly Fortuna bezmála devět tisíc diváků.

Vrcholem končícího týdne v Univerzitní lize byla Bitva o Prahu, na níž dorazilo 8 854 diváků. Rekord v návštěvnosti z brněnského Souboje univerzit tak byl pokořen. Hrály se ale i další zápasy, do čela tabulky se vrátili Akademici, za nimiž jsou v těsném závěsu pardubičtí Cavaliers a českobudějovičtí Black Dogs.

Budějovice byly šikovnější v nájezdové loterii

Pondělní duel mezi domácími Black Dogs a UK Kings Prague přinesl, především v samotném závěru, velké drama. Během prvních dvou třetin branky k vidění nebyly, šance se tvořily na obou dvou stranách ledové plochy, ale zářili především gólmani. Skóre se otevřelo až v 50. minutě, kdy domácí využili přesilovou hru, z bezprostřední blízkosti pálil nejlepší nováček uplynulé sezony útočník Matouš Masopust.

Pražané následně nevyužili dvojnásobnou přesilovku, přesto však dokázali v závěru srovnat. Při hře bez gólmana pálil Filip Dušek. V prodloužení hráli hokejisté UK téměř minutu a půl přesilovku, ke gólu to však nevedlo. Samostatné nájezdy nabídly tři branky, na straně hostů se trefil David Jindra, za domácí pálili Jan Janoch a Matouš Masopust.

Black Dogs Budweis – UK Kings Prague 2:1sn (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Akademici rozstříleli Pardubice a vyhoupli se do čela

Úvod zápasu byl velmi plynulý, do větších šancí se však dostávali hokejisté Plzně. Premiérový gól zápasu vstřelili právě Akademici, a to díky nabídnuté přesilovce, kterou zužitkoval Dominik Houdek. Pardubice odpověděly také v početní převaze, Daniel Kopecký se opřel do kotouče a ten skončil za Jiřím Černým. Ve zbytku první třetiny byli lepším týmem domácí, ale Jiří Novotný všechny pokusy Plzně zastavil.

Druhá dvacetiminutovka patřila domácím Akademikům. Ve 26. minutě předvedl šťastnou trefu Lukáš Folda, plzeňský forvard špičkou hole zasunul puk mezi beton a tyčku. Ve 35. minutě domácí odskočili do dvoubrankového náskoku, od modré čáry pálil v přesilovce Tomáš Pánek. V poslední minutě prostřední části přidal další branku Plzně ostrostřelec Aleš Matoušek.

I ve třetí třetině padlo hodně branek. Nejprve se ve 46. minutě prosadil Jakub Šucha, který pálil od modré. Téměř okamžitě Pardubičtí reagovali, když mezi plzeňskou obranu proklouzl Petr Hrůša a propálil kotouč až za Černého. Radost Pardubic netrvala dlouho, o tři minuty později pálil Jan Šibra. Poslední branku utkání vstřelil Lukáš Folda. Domácí měli možnost vstřelit ještě jednu branku, Říha však neproměnil trestné střílení.

ZČU Akademici Plzeň – Riders Univerzita Pardubice 7:2 (1:1, 3:0, 3:1)

Kavalíři opět zvítězili a pokukují po čele tabulky

Úvodní dvacetiminutovka zápasu mezi Ostravou a Kavalíry přinesla tři góly, o jeden více vstřelilo hostující mužstvo. Domácí byli od úvodu horším týmem, ale dostali se do vedení. Přečíslení dvou na jednoho gólově vyřešil Martin Kubík. Brněnští hokejisté pokračovali v aktivní hře a v závěru třetiny dokonali bleskový obrat. Nejprve pálil Josef Pöschl, následně nachytal gólmana Daniel Plitko.

I druhé dějství zvládli hosté z Brna o jeden gól lépe. Druhou trefu v utkání zapsal Josef Pöschl, který předvedl krásnou individuální akci a zakončil bekhendovým blafákem. Odpověď našel David Sysala, ostravský útočník zakončoval do prázdné branky. Hosté opět skórovali v poslední minutě, Kryštof Charvát vyřešil přečíslení dvou na jednoho při vlastním oslabení gólovou střelou na bližší tyč.

Střelci zápasu. Livesport

Ve třetí dvacetiminutovce opět padly tři branky, nejprve na rozdíl jedné branky snížil Jan Bernát. Brňané však drama nepřipustili, v 52. minutě dokonal hattrick Josef Pöschl, když se zhostil dorážky odraženého kotouče. Poslední branku zápasu vstřelil po pěkné souhře Benjamin Kolder.

BO Ostrava Vítkovice Steel – VUT Cavaliers Brno 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Praze vládnou UK Kings

Hokejisté Univerzity Karlovy vstoupili do pražského derby výborně. Už v první minutě propálil brankáře Daniel Piskač, obránce Karlovky si došel pro odražený kotouč od zadního mantinelu a důrazně zakončil. Kings šli v 15. minutě do dvoubrankového vedení, když nahození Davida Jindry srazil za Jakuba Maličkaye obránce Inženýrů.

Druhou dvacetiminutovku začali lépe hokejisté UK, kteří přidali další přesnou trefu. Zmatku v brankovišti využil kapitán Filip Čmejla. Karlovka dominovala i nadále, nahození Dlaboly sklepl za gólmana ČVUT David Jindra. Engineers se v poslední minutě prostřední části zapsali na listinu střelců, když pálil Matěj Hasil.

Ve třetí periodě se hokejisté Engineers snažili dohnat tříbrankové manko. Ve 45. minutě střílel kapitán David Vobořil, nedůrazné zakončení gólman Novák lízl lapačkou, ale kotouč propadl přímo za jeho záda. Na rozdíl jedné branky snížil v přesilové hře Matěj Hasil, pražský útočník se prezentoval bekhendovou dorážkou. Na více se Inženýři nezmohli a tři body si z Bitvy o Prahu odnáší hokejisté UK Kings Prague.

ČVUT Engineers Prague – UK Kings Prague 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Tabulka ULLH. Livesport

Další porce zápasů čeká Univerzitní ligu hned v příštím týdnu, úvodní zápasy 7. kola se odehrají už v pondělí 6. listopadu v Pardubicích a Ostravě, ve středu se ULLH představí v Ústí, Praze a Kuřimi.