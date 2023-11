Do čela tabulky Univerzitní ligy míří Black Dogs, v Praze bavila dvanáctibranková show

Končící týden nabídl další zajímavé duely Univerzitní ligy. Budějovičtí Black Dogs se díky dvěma výhrám vyhoupli do čela tabulky. Jedno vítězství si připsali Engineers a North Wings. Gólová přestřelka mezi Kings a Riders bavila diváky v Praze.

V Plzni úřadovali Engineers

V pondělí se konal duel osmého kola v Plzni, šlo o reprízu loňského finále. Utkání hned od začátku nabídlo aktivní hokej z obou stran, přesnější však byli hosté. Engineers po 40 minutách vedli díky trefám Matějky, Staňka a Hasila o tři banky. Gólová přestřelka se konala ve třetí třetině, kdy nejprve pálili Raiterman a Kučera z Engineers, následně přidali dva slepené góly domácí díky trefám Šuchy a Gažíka. Plzni v závěru nevyšel risk bez gólmana a domácí ještě jednou inkasovali, uspěl Januška. Akademici měli poslední slovo a jejich třetí branku přidal Jánský.

ZČU Akademici Plzeň – ČVUT Engineers Prague 3:6

Black Dogs zlomili Kavalíry ve třetí třetině

Budějovice přivítaly na domácím ledě brněnské Cavaliers, šlo o souboj dvou předních týmů a první dvě třetiny byla hra velmi vyrovnaná. Po 22. minutách vedli domácí 2:0 díky brankám Vochozky a Kubeše. Hosté však stihli v polovině utkání snížit na rozdíl jedné branky, Harmim uspěl bekhendovou střelou. Rozhodovalo se ve třetí dvacetiminutovce, která přinesla mnoho důrazných střetů. Nakonec si poslední třetinu podmanili domácí Black Dogs, kteří díky dvěma trefám Matouše Masopusta a dorážce Vavříka odskočili na konečných 5:1.

Black Dogs Budweis – VUT Cavaliers Brno 5:1

Dvanáctibrankové představení pro UK Prague

Bohaté utkání na góly se konalo v Praze, kam dorazili pardubičtí Riders. Do vedení šly Pardubice, díky ráně Špinky, domácí však bleskově srovnali zásluhou Krchňáka, a dokonce se dostali do vedení po trefě Hradila. Na první pauzu se však šlo za srovnaného stavu, podruhé v utkání pálil Špinka. Ve druhé části se skóre posunulo na obou stranách, díky Málkovi a Maťátkovi to bylo minutu před koncem 3:3.

Pardubice však inkasovaly branku do šatny, když pár vteřin před sirénou uspěl Škoda. Třetí perioda nabídla pět branek. Domácí se nejprve dostali do pohodlného vedení díky dvěma trefám Konopáska, Riders začali dotahovat díky trefám Pilného a Daniela Kopeckého. Risk bez gólmana na srovnání nestačil, domácí přidali pojistku do prázdné branky, pálil kapitán Čmejla.

UK Kings Prague – Riders Univerzita Pardubice 7:5

Budějovičtí zvládli souboj o čelo proti Engineers

Utkání mezi Black Dogs a Engineers se odehrálo na Zimním stadionu v Táboře, kde byla ze začátku hra velmi vyrovnaná. První branka padla po polovině utkání, do vedení šli zásluhou Vavříka Jihočeši. Většina gólových oslav se konala až ve třetí dvacetiminutovce, kdy Budějovice nejprve zvyšovaly svůj náskok. Nejprve si došel pro odražený kotouč Vavřík, následně využil únik Matouš Masopust a čtvrtou branku zapsal Hubáček. Pražané se na střeleckou listinu dostali v 58. minutě zásluhou Janušky. Poslední slovo měli domácí, vteřinu před koncem pojistil vítězství Budějovic Krcho.

Black Dogs Budweis – ČVUT Engineers Prague 5:1

North Wings zapisují další vysokou výhru

Hokejisté Ústí nad Labem si během osmého kola vyšlápli na studenty HC MUNI. Domácí se dostali do vedení už ve 4. minutě, trefil se Nedoma. Další půlhodina hry gól nenabídla, ale na ledě se značně přitvrdilo, což bylo vidět i v zápise o utkání, kde naskakovala řada trestů. Ve 38. minutě domácí zvýšili svůj náskok, pálil Janoušek. Hosté reagovali přesilovkovou trefou Jakubce. Za North Wings však skórovali Kušej a Janoušek. Zkraje třetí části MUNI snížila zásluhou Řeháka. Od této chvíle byli jedinými střelci domácí hokejisté, postupně pálili Pavel Jarý, Jan Jindra a Lukáš Sajdl.

HC North Wings Ústí nad Labem – HC MUNI 7:2

V příštím týdnu čeká Univerzitní ligu porce čtyř utkání. V pondělí 20. listopadu se bude hrát v Ostravě. Středa bude patřit duelům v Ústí, Praze a Kuřimi.